Минтранс предложил совместить Восточный скоростной диаметр и наземный экспресс

Министр транспорта РФ Максим Соколов предложил предусмотреть возможность укладки в створе Восточной широтной магистрали (Восточный скоростной диаметр, ВСД) рельсов для наземного экспресса. Это может быть сделано на всем протяжении скоростного диаметра или в районе переправы через Неву.

Проект ВСД обсуждался на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова и при участии губернаторов двух регионов Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко 31 июля.

Глава министерства отметил, что идеологически магистраль совпадает с концепцией наземного экспресса, который также должен перейти через Неву в районе Финляндского моста, так что эти разработки можно совместить на всем протяжении или на конкретном участке.

Кроме того, Соколов предложил "дотянуть" ВСД в сторону Всеволожска до Разметелево – либо за счет увеличения существующего, либо за счет добавления нового.

Напомним, "Фонтанка" сообщала о том, что в ходе ПМЭФ-2017 Петербург подписал договор с ВТБ о строительстве широкополосной магистрали Восточного скоростного диаметра (ВСД). Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко 2 июня в ходе пресс-брифинга. А 1 июня правительство Петербурга подписало протокол о намерениях с Евразийским банком развития, «направленный на улучшение транспортной инфраструктуры города». Суть меморандума заключается в строительстве Восточной хорды –скоростной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой – Зольной улиц. Объем инвестиций заявлен в 150 млрд рублей. Срок реализации – 2047 год.

О существовании предварительной трассировки так называемого наземного метро стало известно в марте. Ранее «Фонтанка» писала о том, что одним из главных нерешенных вопросов является как раз организация движения поездов через Неву в районе Финляндского моста.