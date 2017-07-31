Общественная палата спросит МВД о ситуации с «делом Резника»

Президиум Общественной палаты ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области обсудил арест депутата ЗакСа Максима Резника. Как рассказал «Фонтанке» депутат Борис Вишневский, присутствовавший на заседании 31 июля, по его итогам было решено обратиться за разъяснениями в МВД.

«Прозвучало много разных мнений, в том числе и то, что Резник на Марсовом поле не занимался депутатской деятельностью, я это опроверг. В итоге сошлись на том, что нужно спросить МВД о том, почему его решили привлечь к ответственности только через 1,5 месяца, это тот факт, который без официального разъяснения вызывает разные додумки»,- отметил Вишневский.

Он добавил, что члены Общественной палаты посчитали несовершенным регламент поведения правоохранительных органов во время публичных мероприятий, предполагается, что после обсуждения на заседании палаты общественники направят запрос в ЗакС с просьбой изменить закон.

Напомним, что депутата ЗакСа Максима Резника 28 июля арестовали на 10 суток за участие в митинге 12 июня на Марсовом поле. Это первый за 20 лет административный арест депутатов ЗакСа.