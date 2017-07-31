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31.07.2017 17:16

New Nordic Group объявила старт продаж в жилом комплексе на острове Бали

New Nordic Group объявила старт продаж в жилом комплексе на острове Бали
asiarealtyinvest.com

New Nordic Group, недавно открывшая офисы представительства в Москве и Санкт-Петербурге, объявила старт продаж апартаментов в своем новом жилом комплексе на острове Бали.

Это первый в истории норвежской компании проект на территории Индонезии. Тем не менее он уже привлек внимание инвесторов из Китая, Европы и России.

asiarealtyinvest.com
asiarealtyinvest.com

Комплекс New Nordic Bali Water World расположился всего в 450 метрах от одного из самых живописных пляжей мира — Санур. Общая площадь застройки составляет 5 700 кв. м. В основном в проекте представлены студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, наиболее выгодные с точки зрения инвестирования объекты. Они дешевле в обслуживании и пользуются большей популярностью среди туристов. Стоимость таких апартаментов начинается от $100 000. Сюда входят не только квадратные метры, но и полная отделка, современная мебель и все необходимая бытовая техника.

Полноценное строительство начнется в январе 2018 года, окончание запланировано на июнь 2019 года. На сегодняшний момент уже выкуплено более 20 апартаментов.

asiarealtyinvest.com
asiarealtyinvest.com

Для тех, кто заинтересован в инвестировании в зарубежную недвижимость, предусмотрена программа гарантированной аренды под 10% годовых. Инвестор заключает с New Nordiс договор сроком на десять лет, по которому компания берет на себя всю материальную ответственность за объект аренды и поиск арендаторов. Инвестор же раз в три или шесть месяцев на выбор получает свой процент в фиксированной валюте — USD или EURO.*

Так как комплекс еще находится в стадии строительства, для покупателей предусмотрен ряд особых условий. В частности, первые 50 инвесторов попадают под «Программу обратного выкупа».* Это значит, что по истечении десятилетнего периода гарантированного дохода застройщик предложит инвестору выкупить его апартаменты обратно за ту же сумму и в той же валюте, если, конечно, второй будет в этом заинтересован.

asiarealtyinvest.com
asiarealtyinvest.com

При заключении договора гарантированной аренды сейчас, инвестор будет получать свой доход ближайшие два года без каких-либо вычетов за коммунальные платежи. Основной же десятилетний период сделки начнется только с момента ввода объекта в эксплуатацию. Стоит отметить, что в отличии от компании за инвестором остается право расторгнуть договор до окончания его срока. *

*Подробности на сайте asiarealtyinvest.com

Офис продаж в г. Санкт-Петербурге 
Офис: +7 (812) 903 32 24
Моб: +7-921-903-32-24 (WatsApp, Viber)
Горячая линия (бесплатный звонок по России): 8-800-777-09-37

Email:  info@asiarealtyinvest.com

Адрес в МСК – 125284 Москва,
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телефон  +7 495 287 66 77

 


 

 


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