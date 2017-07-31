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31.07.2017 17:35

В «Борее» откроется выставка работ особых людей

В галерее «Борей» 1 августа открывается выставка «ПЕРСПЕКТИВЫ. Другая керамика», работы для которой создавали на протяжении нескольких лет люди с особенностями развития в мастерских благотворительной организации «Перспективы»*. Это будет первая выставка керамики особых мастеров из ПНИ №3 в Петербурге.

Благотворительная организация «Перспективы» уже 21 год поддерживает детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью в интернатах и семьях Петербурга. Мастерские керамики и рукоделия – это часть большого проекта «Перспектив» под названием «Занятость» в психоневрологическом интернате №3. Цель этого проекта – приобщение к труду и раскрытие творческого потенциала молодых людей, проживающих в интернате.

Особые мастера творят в стиле наивного искусства («ар брют»), изображая окружающую действительность такой, какой они её видят. Каждое изделие, представленное на выставке — результат индивидуального мировосприятия автора или группы авторов.

«Хоть выставка и называется «Другая керамика», но ничего «другого» нет в работах художников керамической мастерской. Это просто искусство. А искусство всегда «другое», личное. В работах чувствуется тот уровень выразительности, который невозможно достичь без внутренней свободы и систематичной работы», – говорит Наталья Петухова, искусствовед.

Выставка продлится до 26 августа. Вход свободный.


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