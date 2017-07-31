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31.07.2017 17:10

Водителям Петербурга подарят Тучков мост к новогодним праздникам

Петербургские чиновники рассказали, когда точно планируется снять все ограничения на Тучковом мосту. Как 31 июля заявил и.о. председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов, это произойдет 15 декабря.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

Ранее о возможном открытии переправы в конце 2017-го заявлял вице-губернатор города Игорь Албин. Однако точная дата не была озвучена.

Напомним, что ремонт Тучкова моста проводится с конца 2016 года. До сих пор переправа работает только в сторону Петроградской стороны.


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