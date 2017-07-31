Поклонская пригласила создателя «Матильды» на молитву о его же вразумлении

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская пригласила режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя на молитвенное стояние в столичном храме Воскресения Христова в Кадашах. Верующие будут просить у высших сил вразумления для режиссёра.

Как пишет народная избранница на своей странице «ВКонтакте», группа противников фильма «Матильда» соберется вместе 1 августа, а его создателя пригласили, по ее словам, для того, чтобы он мог перестать сомневаться в существовании людей, «защищающих веру и конституционные права».

Напомним, фильм, рассказывающий о взаимоотношениях канонизированного российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти в прокат осенью 2017 года. Наталья Поклонская заявила, что кино оскорбляет чувства верующих, хотя на просьбы Учителя хотя бы посмотреть фильм она так и не откликнулась. Кино уже выдержало многочисленные проверки, инициированные депутатом. Ее коллеги в Госдуме даже начали собирать подписи, с требованием запретить широкий прокат фильма.