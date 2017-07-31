Кержаков: Приглашаю всех на стадион

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков пригласил болельщиков на свою церемонию проводов. Видеообращение экс-игрока опубликовано на официальном сайте и в соцсетях петербургской команды.

«Дорогие друзья! В ближайшее воскресенье, 6 августа, я приглашаю вас всех на стадион "Санкт-Петербург". Мне бы хотелось поблагодарить вас за вашу поддержку, преданность и за то, что вы всегда были рядом. Воскресенье, Санкт-Петербург, 6 августа, начало в 19:00. Я очень жду вас на трибунах. Пожалуйста, не опаздывайте, а лучше приходите пораньше», – заявил Кержаков.

Нападающий Александр Кержаков дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провел 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог "Зениту" завоевать три титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны. В июле 2017 года форвард завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд Академии.