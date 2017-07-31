Эксперимент с досмотром петербуржцев в метро признан неудачным

ГУП «Петербургский метрополитен» признало неудачным опыт с тотальным досмотром своих пассажиров.

Предложения изменить нормативную базу в части безопасности в подземке отправлены в Министерство транспорта и губернатору Петербурга Полтавченко. Об этом 31 июля сообщается в СМИ. Причиной для обращения к градоначальнику и в министерство стал эксперимент с досмотром пассажиров, который в метро назвали неудачным.

Источники в Смольном сообщили «Фонтанке», что если такое заявление и было отправлено на имя губернатора, то оно еще не дошло. Пресс-служба метрополитена в течение нескольких часов остается недоступной. Другие сотрудники предприятия рассказали нашему изданию, что не слышали о том, что эксперимент признали провальным.

Тотальный досмотр пассажиров начался 23 июля. Меру безопасности тестировали на четырех станциях метро – «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила». Изначально планировалось, что эксперимент продлится всего три дня – до 25 июля. Но он проводился дольше.

Позже в интервью «Фонтанке» глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин заявил, что сплошной досмотр будет введен и на других станциях, а петербуржцам к такому режиму придется привыкнуть и вытаскивать из карманов все, на что реагируют металлодетекторы.