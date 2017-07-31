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31.07.2017 16:42

В Группе «Эталон» поздравили 5000-го покупателя с начала 2017 года

В Группе «Эталон» поздравили 5000-го покупателя с начала 2017 года
ГК «Эталон»

31 июля 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 5000-го покупателя с начала года.

«Юбилейной» покупательницей стала Ольга Алексеевна, которая приобрела квартиру в крупнейшем проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика».

«Мы выбрали Группу «Эталон» за ее надежную репутацию, за то, что все объекты Компания сдает в точно установленные сроки. Это уже не первая наша покупка в «Эталон ЛенСпецСМУ»: Компания раз за разом убеждает нас в том, что с выбором застройщика мы не ошиблись. Еще одно из преимуществ Группы «Эталон» перед другими застройщиками состоит в том, что у Компании большое количество региональных представительств по всей России, поэтому квартиру в Санкт-Петербурге или Москве можно приобрести, не выезжая из своего родного города. Хочу сказать большое спасибо коллективу Компании за проделанную работу!» – прокомментировала свой выбор Ольга Алексеевна.

5000-го покупателя поздравили технический директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин и директор по продажам Группы «Эталон» Андрей Останин.

«Сегодня мы поздравляем нашего почетного 5000-го покупателя. Мы очень рады, что Вы снова приобрели квартиру в нашей Компании, это говорит о высоком уровне доверия клиентов к Группе «Эталон» на протяжении всей 30-летней работы. Мы постараемся сделать все, чтобы и дальше радовать наших покупателей уютными и комфортными домами, в которых они смогут построить счастливую жизнь!» – сказал Юрий Бородин, поздравляя «юбилейную» покупательницу. «Надеемся, что в новом доме Вы сможете создать свою галактику счастья. Пусть в Вашей квартире всегда царят благополучие и гармония!» – пожелал Ольге Алексеевне Андрей Останин. Почетной покупательнице вручили традиционные памятные подарки: диплом, кофемашину, книги основателя Компании Вячеслава Заренкова и символ Компании – Рыжего Кота.

Справка о ГК «Эталон»
 


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