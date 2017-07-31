От Сертолово до Cанкт-Петербурга могут запустить «Ласточки»

Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработала проект железнодорожного сообщения на участке Сертолово – Левашово – Финляндский вокзал. На проект может уйти 4,5 млрд рублей и 2 года.

О проекте рассказали представители дирекции на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, губернаторов Петербурга и Ленобласти Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко 31 июля. Для осуществления проекта необходимо модернизировать существующую транспортную сеть, закрыть переезд через Ленинградскую улицу и дооснастить переезд на Индустриальной. Предполагается запустить на участок поезда модели «Ласточка» со скоростью порядка 40 км в час. Это позволит, в том числе, повысить транспортную доступность НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в Песочном. Стоимость проекта – порядка 4,5 млрд, в том числе 600 млн – на путепровод вместо переезда на Ленинградской улице.

Представители РЖД в свою очередь отметили, что запускать скоростные поезда на столь коротком участке и со скоростью движения в 40 км/ч нецелесообразно. Для окупаемости проекта необходимо как минимум повысить темп движения. В этой части проект необходимо доработать.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что этот вопрос является одним из приоритетных, и попросил «не класть его на полку».