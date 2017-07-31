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31.07.2017 16:28
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Депутаты МО «Екатерингофский» решили возить своего главу не только на Toyota Camry, но и бизнес-классом

Муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» (Адмиралтейский район Петербурга) определили, сколько должны стоить командировки для муниципальных служащих и для них самих. Решение опубликовано на сайте «Екатерингофского».
 
Согласно документу, глава муниципального образования в служебные поездки должен летать в салоне первого класса (бизнес-класса), переезд водным транспортом должен осуществляться в каюте первого или второго класса судов всех категорий. На поезде глава муниципалитета должен передвигаться в вагоне повышенной комфортности.
 
Муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, положено ездить в командировку экономклассом, на поездах – в купе, водным транспортом – в каюте второго класса.

Также в документе прописано, что отправившимся в командировку муниципалам должны выдавать 700 рублей на суточные расходы.

Что же касается жилья, то глава мунобразования должен останавливаться в отеле, номер которого стоит не более десяти тысяч рублей в сутки. Лицам, замещающим муниципальные должности, ограничили цену за номер в 5 тысяч рублей. Служащие муниципалитета «Екатерингофский» могут позволить себе гостиницу не дороже 3 тысяч рублей за ночь.

«Фонтанка» спросила главу муниципального образования Олега Смакотина, в связи с чем были определены такие расценки и чем обусловлена необходимость возить его бизнес-классом. Однако муниципал сообщил, что с 31 июля находится в отпуске, в связи с чем ответить на данные вопросы не может.

Напомним, что ранее муниципалитет купил для Смакотина  Toyota Camry с салоном из бежевой кожи почти за 2 млн рублей. Чиновника на ней возит водитель. Также администрация купила на 10 млн рублей  28 компьютеров на основе процессора Core i5с с экраном не менее 23 дюймов по диагонали, видеокамеру, ЖК-телевизор, пылесос, два холодильника и другие предметы быта.


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