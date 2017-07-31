Петербургский автохам, выдумавший нападение на себя, не признал вину

Автохам на Porsche Алексей Кононов, обвиняемый в заведомо ложном доносе, за тысячу рублей купил свидетеля и не признал свою вину.

В Красногвардейском районном суде 31 июля состоялось первое заседание по делу Кононова. Сначала он получил административное наказание за то, что не пропустил карету скорой помощи. Теперь он оказался на скамье подсудимых по уголовному делу.

В начале этого года автохам сообщил полицейским, что на него напали и отобрали золотую цепь плетения «фараон» стоимостью 240 тысяч рублей. Разбираясь в обстоятельствах, оперативники выяснили, что на Кононова никто не нападал и цепь у него никто не отбирал. Свидетелем по делу выступил сторож близлежащего к мнимому месту происшествия магазина.

Как сообщает пресс-служба горсуда, на первом заседании по существу Кононов, выслушав обвинительное заключение, признавать его отказался.