На Моховой из-за прорыва несколько автомобилей оказались в кипятке

Кипяток из дефектной трубы вылился на Моховой улице в Петербурге днем 31 июля. В луже и пару находятся припаркованные машины.

О ЧП «Фонтанке» сообщают читатели. Из предоставленных фото видно, что на проезжей части в кипятке оказался как минимум один автомобиль. Пешеходный тротуар закрыт ограждающей лентой.

В пресс-службе компании «Теплосети Санкт-Петербурга» нашему корреспонденту разъяснили: труба диаметром 400 мм лопнула около четырех часов дня, на месте работает аварийная бригада. Возле восьмого дома по Моховой улице, где вода вышла на поверхность, припаркованы автомобили. В компании отметили, что пытаться перепарковать их сейчас, когда в асфальте уже образовалась дыра, опасно для жизни. Ответственность компании застрахована, и в случае повреждения машин «Теплосеть» выплатит сумму ущерба.

Горячая вода в домах жителей отключена — в районе проводятся испытания и ремонтные работы.