Петербург просит у федерального центра 18,4 млрд рублей на дорожные проекты

В 2018-2020 годах Петербург и Ленобласть рассчитывают на федеральное софинансирование дорожных проектов на сумму 18,39 млрд рублей. Больше всего Москва должна будет дать на Оборонную улицу и строительство набережной Макарова.

Список из 13 объектов, заявленных на софинансирование, 31 июля был озвучен на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, губернаторов Петербурга и Ленобласти Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко.

7 объектов заявил Петербург. В частности, на реконструкцию Оборонной улицы за 4,46 млрд рублей от федерального центра ждут 3,69 млрд. На 2 этапа строительства набережной Макарова за 9 млрд – 2 млрд. На Серный мост Москва может дать 2,89 млрд рублей, на строительство обхода Красного Села – 1,88 млрд, на реконструкцию трассы М-10 «Россия» – 3,25 млрд и на транспортное подключение «Лахта Центра» – 4,1 млрд.

Еще 6 объектов заявила Ленинградская область. Среди них, в частности, мост через Волхов у Киришей (3,8 федеральных млрд из 4 млрд общей стоимости), мост через Свирь у Подпорожья (все 1,9 млрд) и развязка с КАД для планируемого транспортно-пересадочного узла в Девяткино (1 млрд из 1,2 млрд).

По словам министра транспорта Максима Соколова, изменить паритеты софинансирования проектов к Чемпионату мира по футболу (набережная Макарова) за год будет сложно. Осенью 2016 года сообщалось, что на набережную Макарова и Серный мост, которые входят в этот перечень, федералы собираются выделить 3,77 млрд рублей. Проект М10 необходимо будет увязать со строительство развязки на Софийской улице, а для подключения «Лахта-центра» предпочтительным является вариант государственно-частного партнерства. В целом вопрос предоставления дополнительного финансирования из федерального бюджета решено проработать до декабря 2017 года.