Губернатор Ленобласти пригласил Варламова на кинофестиваль в Выборг

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил на кинофестиваль "Окно в Европу" блогера Илью Варламова, который не раз сообщал, что Выборг приводит его в ужас.

В ходе визита, дорогу на который Варламову пообещал оплатить лично глава Ленобласти из собственных средств, блогер сможет лично высказать конкретные предложения, в какую сторону развиваться центру Выборга. В частности, подскажет, как привести историческую часть города в порядок, не разрушая остатки домов.

По информации 47news, в случае, если идеи будут конкретные, власти будут готовы часть из них реализовать.