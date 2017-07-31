В Mistola Hills обнаружили динозавров

В воскресенье, 30 июля, юные жители малоэтажного загородного поселка Mistola Hills неожиданно стали археологами. На территории поселка, построенного компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI) нашли древнее ископаемое.

До вчерашнего дня мировая наука ничего не знала о том, что в 7 км от Петербурга можно найти отлично сохранившийся скелет динозавра. Открытие, сделанное на территории Mistola Hills и строящегося поселка EcoCity, наверняка изменит взгляды ученых. Здорово, что несколько десятков юных археологов в возрасте от 3 до 12 лет смогли в этом открытии поучаствовать лично!

Для этого ребятам пришлось пройти несколько этапов необычного квеста: прокатиться на гироскутере, проявить свои таланты в наскальной живописи, пройти мастер-класс по созданию музыкальных шкатулок-«сокровищниц», научиться выдувать огромные мыльные пузыри… А титул главного археолога и знатока мира динозавров был разыгран в детской викторине. После чего, вооружившись профессиональными инструментами археологов – лопатами и кисточками, – участники раскопок отправились на площадку и начали извлекать из песка скелет огромной древней рептилии.

Возможно, это знаменитый Tyrannosaurus rex? А может быть, новый вид – мистолозавр? Науке еще предстоит ответить на этот вопрос. Как бы то ни было, гигантские размеры этого удивительного животного (около 3 м в длину) обеспечат юным жителям Mistola Hills увлекательные раскопки надолго!

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