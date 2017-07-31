Петербургского бизнесмена будут судить за мнимое трудоустройство инвалидов

Петербургского бизнесмена будут судить за придуманную для чиновников историю про инвалидов. Предприниматель решил поправить дела фирмы за казенный счет.

Как сообщили 31 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, в июне 2014 года комитет по труду Смольного получил запрос на предоставление субсидии. В заявлении коммерсант указывал, что планирует брать на работу инвалидов: это потребует специального оборудования, а значит – и денег. Мужчина смог убедить чиновников и получил из городского бюджета 5 миллионов рублей. Чтобы поддержать легенду, он якобы направил в комитет финансовый отчет о расходах, в котором значилось и оборудование за 700 тысяч. На этом коммерсант и попался, поскольку документы принадлежали другой компании.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Дело передали в суд.