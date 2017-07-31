Автомобиль въехал в толпу людей в Киеве

В Киеве автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие.

Об этом 31 июля сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

Издание уточняет, что ДТП произошло на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой. С места аварии бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших. Их точное количество устанавливается.

На месте работает патрульная полиция.

В пресс-службе столичной полиции информацию о происшествии обещают обнародовать в ближайшее время.