Ленстройтрест открыл продажи квартир в 9 корпусе Юттери

В июле 2017 года Ленстройтрест вывел в продажу квартиры в 9 корпусе малоэтажного финского городка Юттери, который строится в Колпино.

Юттери задумывался как квартал с максимально разнообразной жилой средой, и именно поэтому в домах спроектированы балконы разных видов и конфигураций. Здесь есть компактные решения – если можно так сказать о балконах и лоджиях площадью 4-8 м2. Есть балконы и лоджии площадью от 8 до 14 м2, где можно воплотить самые интересные дизайнерские замыслы. Есть балконы в квартирах на мансардном этаже площадью 7-11 м2– прекрасное дополнение к интерьерам квартир с мансардными окнами и каминами в гостиной. Есть переходные балконы площадью почти 9 м2, примыкающие торцом к соседнему зданию. Просторные (почти пятиметровой длины и шириной более полутора метров), застекленные по длинным сторонам галереи наполнены светом и воздухом, что позволяет обустроить в них все, что угодно – от зимнего сада до рабочего кабинета.

Квартал находится в 18 км от КАД, до станции метро «Звездная» общественным транспортом отсюда можно добраться за 20 минут, до «Рыбацкой» – за 30. Дорога до Невского проспекта на автомобиле займет около 50 минут, а железнодорожная станция Колпино находится всего в 15 минутах ходьбы.

Первая очередь малоэтажного финского городка уже заселена. В ближайшее время вводится в эксплуатацию и вторая очередь. Всего же в Юттери планируется построить 10 пятиэтажных домов с мансардами, высота потолков в которых достигает 3,3 м.

Финскому архитектору Юкке Тикканену, по проекту которого возводится Юттери, и специалистам Ленстройтреста удалось адаптировать архитектурные традиции наших северных соседей к российскому климату и способу жизни.

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