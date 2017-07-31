Смольный установил цену на мох и пни

Петербургские чиновники установили цену на лесные ресурсы.

Постановление на сайте Смольного опубликовали 28 июля. Согласно документу, на территории Северной столицы будут действовать единые тарифы на природные ресурсы, находящиеся в государственной собственности. В частности, 1 кубометр древесного пня будет стоить 2 рубля, береста дороже – 42 рубля. А килограмм мха тем, кто решит купить этот продукт у государства, обойдется в 40 копеек. В ту же цену – тростник и камыш. Килограмм грибов – 12 рублей, ягод – 8 рублей. Покупка крупной березы вислой обойдется более чем в 200 рублей за кубометр, а крупной ели европейской – более 300 рублей.

Также в постановлении устанавливаются ставки аренды лесных земель. В зависимости от целей, ценник варьируется от 1 рубля до 27 тысяч рублей за один га.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, ставки на ресурсы обязывает установить чиновников Лесной кодекс.

«В любом случае покупка должна быть согласована специалистами, исходя из возможностей того или иного лесного массива. В случае с юридическими лицами процедура предполагает торги. Граждане же могут купить лесные продукты без торгов, но за согласованием также должны обратиться в комитет по благоустройству и получить согласие, например, на вырубку, если они решили заготовить дрова», – сообщили в ведомстве.

В комитете по благоустройству также добавили, что стоимость грибов, ягод, тростника, еловых лап и мха будет касаться только юридических лиц, взявших лес в аренду. Граждан касается только цена за деревья.