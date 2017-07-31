Выходца из петербургской «кузницы летчиков-самоубийц» хотят посадить на 4 года

Наказание экс-летчику авиакомпании «Россия» Андрею Манееву за коммерческий подкуп могут ужесточить.

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, Северо-Западная транспортная прокуратура подала апелляционное представление на приговор Манееву.

Московский районный суд ранее признал бывшего летчика виновным в совершении почти полусотни полетов по документам, которые он получил, подкупив руководство учебного центра «Крылья Невы». Кроме того, его вину в коммерческом подкупе суд тоже посчитал доказанной. От наказания за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Манеева освободили. Это связано с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Что касается коммерческого подкупа, то здесь прокуратура просила суд приговорить Манеева к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд приговорил его к 6 млн рублей штрафа и запрету 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными средствами. От штрафа Манеева освободили по амнистии. Так что реальным наказанием для него стал только временный запрет на профессию.

Теперь транспортная прокуратура просит изменить обвинительный приговор и назначить ему 4 года лишения свободы.

Правоохранители вышли на Манеева, расследуя дело о «кузнице летчиков-самоубийц». Авиационный центр «Крылья Невы» фабриковал квалификационные документы. Фигурантом по делу стал глава центра Андрей Кочарыгин. Манеев оказался в числе его клиентов. За 150 тысяч рублей он подкупил гендиректора «Крыльев Невы». За это он получил документы, на основании которых Росавиация присвоила ему квалификацию пилота коммерческой авиации и выдала соответствующее свидетельство.