Погода в Петербурге: превращаемся в Макондо

Весна закончилась в июле, но лета осенью в Петербурге не будет. Август подарит относительное тепло. И снова мокрое.

Этим летом мы не вылезали из ливней. Зато часто видели радугу. Увы, в сентябре лето все равно закончится, невзирая на поздний старт. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке» о перспективах.

- Каковы были рекорды июля? Прогнозы были точные? Обещали дожди – были дожди. Обещали тёплый финал – пожалуйста. Вы сами довольны своими июльскими прогнозами?

– Прогнозами доволен. Погодой не очень, много дождей. Хотя для этого месяца такие рекорды не главное, в прошлом году было больше осадков. А вот холодная погода как таковая, конечно, заметна. Температура была ниже нормы на 1,3 градуса. Сравнивать это лето можно с 1996 годом, там температура была ниже и аномалия выше 1,5 градуса. Только последние 5 дней теплые. Все это повлияло на природу и особенно на сельское хозяйство, задержка в развитии составляет около трех недель в Ленобласти; еще дожди усложняют... Нерадостная погода.

- Многие наверняка верят, что раз сирень у нас зацвела в середине июля, стало быть, и осень наступит где-то в середине октября. Синоптики должны нам довыдать тепла за это лето!

– Да, у нас была длинная весна до середины июля, потом небольшое лето, а перманентное бабье лето, боюсь, будет длиться до Нового года. Но если серьезно, в большинстве случаев все зависит от солнечного сияния, а оно пока никак не меняется. В августе уменьшается, в сентябре его приток минимальный. Если только установится антициклон и принесет много-много солнечных дней, то будет хорошая погода. Но так редко бывало, – сентябрь был хороший в 2009 году, в 2014 – 2015-м. В этом году бабье лето, конечно, ждем. Но сейчас у нас постоянно идет влияние циклона.

- Насколько в принципе состоятельно поверье: лето началось позже – продлится дольше?

– Солнце уходит, оно все ниже, меньше прогрев, и температура в августе понижается в любом случае. Последняя декада июля в Петербурге в принципе считается самым теплым периодом – по норме около 18 градусов. И к середине августа эта норма заметно опускается, лишь только аномальные периоды могут исправить это. Если возвращаться к народным приметам (которые мы не воспринимаем), 2 августа – Ильин день, когда перестают купаться на Руси. Это все связано.

- 2 августа некоторые люди в голубых беретах только начинают купаться на Руси.

– Ну, у нас тоже сезон конечно будет продолжаться.

- Вы согласны, что этот июль можно назвать месяцем «радуг и туманов»?

– Да, конечно, все условия для этого были. Переувлажнение, но не осенняя погода. Поэтому радуга была и в утренние, и в дневные, и в вечерние часы. Тумана тоже было много. Такое бывает не каждый год. Если будет антициклон и сухо, то радугу мы будем только ждать.

- Что нас ждет в августе?

– Первая половина месяца будет такой, как была третья декада июля. Чувствуется влияние циклонов. Частые дожди. Чередование с кратковременными сухими днями будет повторяться большую часть августа. Антициклона мы не видим устойчивого над нашими районами. В середине месяца будет кратковременный антициклон, а затем снова дожди. Ливни, сильные дожди, грозы – будут. Однако в связи с теплой погодой не будет значительных усилений ветра.

- В августе мы хотя бы не будем мерзнуть?

– Температура в ночные часы в первой и второй декаде августа составит 12 – 17 градусов, все-таки это тепло для нашего региона. Дневная – 20 – 25 градусов, в городе 20 градусов постоянно должно быть, и с учетом дождей. А вот третья декада более прохладная – 14 – 19 градусов и по СП,б и в ЛО – это днем. Ночные температуры тоже ниже – 7 – 12 градусов. Хотя и в этот период не исключены благоприятные солнечные дни с подъемом до 23 градусов. В целом получается осадков опять много – 100 – 140% от нормы, а фон температуры – близкий к норме.

- Град как в Турции и Москве у нас возможен?

– Исключать ничего нельзя. У нас тоже 22 июля полгорода накрыло градом. Как только в августе начнет заходить холодный воздух, конечно, вероятность усиления ветра и града будет выше. Из рекордов июля, кстати, можно отметить не только град, но и очень большое количество именно ливневых дождей. Больше не повезло Новгородской области – там до 114 мм осадков выпадало, это сразу 2 среднемесячные нормы. В Ленобласти – до Тихвина – там тоже залило все дождями. На Западе спасал залив – было солнце и хорошая погода, даже огород надо было поливать.

- Американские астрономы пугают «затяжным солнечным затмением» в конце августа. Говорят, полтора часа будем жить без солнца. Насколько похолодает, если свет выключить летом днём на полтора часа?

– У нас его все равно заметно не будет, все тучами прикрывается. В любом случае значительно не должно похолодать из-за этого.

- А что с наводнениями? Давненько не было, или мы не замечаем их уже. На Средней Волге до сих пор пляжи затоплены из-за дождливого лета в Центральной России. На некоторых дамбах вода шла через верх, так как не успевали справиться с потоками.

– У нас с наводнениями все нормально. Наши районы не так быстро реагируют на воду. Когда в Бокситогорском районе прошли сильные дожди, маленькие речки, конечно, выходили из берегов, но там мало деревень. А в Петербурге наводнения из-за дождей не бывает, наводнение может произойти только из-за нагона волны с Финского залива. Наши более мелкие речки (Тихвин, Тосно) – да, могут быть подвержены такому влиянию, но до начальных подтоплений там 2 и больше метра. Нужны дожди или сильнее, или дольше. Так что на нашей территории подтоплений серьезных не должно быть. У Волги другие гидрологические условия.

- В начале лета вас, синоптиков, ругали некоторые парламентарии. Критики успокоились с тех пор? Кто вас благодарит и радует? Или нет таких?

– Сейчас как-то тихо. Разборки после московского шквала долго идут, и мы все задействованы (подробнее есть в материале "Как Росгидромет погоду спрятал". – Прим. ред.). Но вот из последнего – Совет Федерации настаивает на дополнительном финансировании службы по гидрометеорологии. Когда стали разбираться, поняли, что служба оплачивается по минимуму. И хорошо, что это поняли. Может быть, будут изменения в положительную сторону.

- А какое слабое место в гидрометеорологической службе в Петербурге и на СЗФО? Если будет дополнительное финансирование, куда его лучше направить в первую очередь?

– У нас не хватает псковского локатора, но более-менее все нормально. Еще станций не хватает, но это общая проблема. В сравнении с Европой. Будут автоматические станции – для прогнозирования это будет большой плюс. Мы потеряли около 40% станций в сравнении с СССР. За последние годы увеличили количество – сейчас в Ленобласти работает 25 автоматических станций, но между ними расстояния очень большие. По 80 – 100 км, и можно «потерять» какие-то явления. 10 – 15 станций не помешало бы еще. Даже в Петербурге – построено 34 осадкомера и вроде бы все перекрыто. Но сильные осадки, по 30 – 40 мм, проходят мимо них, то есть этих ресурсов все равно не хватает.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»