Экс главный тренер «Зенита-2» Радимов: Луческу врет

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал заявление бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о желании создать команду с местными воспитанниками.

«Я тут прочитал интервью Луческу — тот говорит: «Я хотел сделать команду из питерских воспитанников». Но после того как он отверг «Зенит-2», слышать подобные слова… Ну смешно! Одно другому противоречит, никак не монтируется. Элементарное лицемерие. Или не лицемерие? Наверное, неправильно так говорить? Просто одно к другому не прилаживается. Мы старались делать всё возможное — но после слов Луческу в начале чемпионата… Что за слова? «Мне «Зенит-2» не нужен. Питерские воспитанники не нужны!» Как после этого мне выходить на тренировку и говорить: «Ребята, у вас есть шанс играть в основном составе»? Наверное, это было бы лицемерием с моей стороны. Поэтому формулировал иначе: «Вы старайтесь… В любом случае работу никто не отменял!» Поэтому нынешние слова Луческу — это ложь. Самая настоящая. Я не стесняюсь назвать вещи своими именами», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, Радимов имеет в виду интервью Луческу от 30 октября 2016 года. Тогда Луческу сказал дословно следующее: «Я не слишком доволен тем, что «Зенит-2» играет в таком сильном турнире, как ФНЛ. Из-за этого игроки, которые могли бы тренироваться с основой, ездят на дальние выезды».

Напомним, румынский специалист Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини. Луческу же получил 2,5 млн евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта.