Синопскую набережную затянуло паром из-за прорыва

Труба с горячей водой лопнула в Центральном районе Петербурга днем 31 июля. Из-за пара на Синопской набережной пробки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о прорыве поступило в диспетчерскую службу около половины третьего. По предварительной информации, течь дала труба диаметром 500 мм. В настоящий момент возле 78 дома по Синопской набережной работает аварийная бригада.

Ограничивать движение на время работ не будут. Горячая вода в микрорайоне отключена на период испытаний и последующих за ними ремонтных работ. При этом очевидцы уверяют, что скорость движения по набережной снизилась, так как ее затянуло паром.