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31.07.2017 15:25

«Ночлежка» проводит благотворительную акцию «Как пить дать»

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» с 31 июля по 13 августа проводит акцию по сбору питьевой воды «Как пить дать».

Всю собранную воду сотрудники и волонтёры «Ночлежки» раздадут нуждающимся людям на стоянках «Ночного автобуса». За один рейс за помощью к нему приходит 150-200 человек.

Сбор воды проходит в приюте «Ночлежки» ежедневно с 9 до 22 часов по адресу: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).

Предпочтительнее приносить негазированную воду в бутылках емкостью 0,5-0,6 л. Это более удобная тара для раздачи, к тому же, потом бездомным людям будет удобно носить с собой такие бутылки, пополняя их водой по мере возможности.

В «Ночлежке» напомнили, что прошлым летом во время акции «Как пить дать» горожане собрали для подопечных организации больше 1 тонны воды.

«В Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды: бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья. Проводя эту акцию каждое лето, мы не просто собираем воду для питья. Мы напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов. Нам всем не нравится, что некоторые бездомные плохо пахнут, но мы не задумываемся о том, что им просто негде помыться», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

В этом году «Ночлежка» рассчитывает открыть душевой пункт для бездомных людей, сейчас организация согласует с городской администрацией место его расположения. В ноябре 2016 года организация совместно с сетью прачечных самообслуживания Prachka.Com «Ночлежка» открыла «Культурную прачечную» – единственную в России бесплатную прачечную для бездомных людей.


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