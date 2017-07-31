Фурсенко: Мы очень любим и ценим Хави Гарсию

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о желании полузащитника Хави Гарсии расторгнуть контракт с петербургской командой .

«Пока Хави Гарсия является игроком "Зенита", мы его очень ценим и любим. Как видите, в последних матчах он все время выходил на поле, так что мне даже странно комментировать слухи о расторжении контракта», – цитирует Фурсенко «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро .

Гарсия выступает за «Зенит» с 2015 года. В петербургский клуб он перешел из «Манчестер Сити» за 16 миллионов евро.