Весна закончилась в июле, но лета осенью в Петербурге не будет

31.07.2017 15:54

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в эфире [Фонтанка.Офис] рассказал каким будет последний месяц «холодного лета 2017». Возможно ли в регионе инциденты с крупным градом, который не так давно удивлял жителей обеих столиц России и лётчиков в турецком небе. И к чему привёл известный скандал, когда в июне депутаты Госдумы обвинили синоптиков в плохом прогнозировании.