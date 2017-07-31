Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте - 2018

Столицей чемпионата мира по прыжкам на батуте выбран Санкт-Петербург в понедельник, 31 июля. Как сообщает пресс-служба Федерации прыжков на батуте России, соревнования пройдут с 3 по 19 ноября в СКК «Олимпийский».

В программу соревнований войдет непосредственно сам чемпионат мира и юношеское первенство мира.

Напомним, в апреле 2012 года Петербург принимал чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе . В нем приняли участие более 400 спортсменов из 27 стран. Соревнования также проходили в СКК.