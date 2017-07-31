«ВКонтакте» прокомментировали запрет Роскомнадзора о сборе персональных данных

Социальная сеть «ВКонтакте» прокомментировала «Фонтанке» информацию о решении Роскомнадзора запретить сторонним компаниям собирать данные пользователей.

Ведомство, как сообщают СМИ 31 июля, больше не разрешает сторонним компаниям собирать открытые данные о пользователях соцсети «ВКонтакте». Личные данные не могут храниться, обрабатываться и передаваться, если сам «юзер» того не пожелает. То же прописано в статье 6 закона «О персональных данных».

В пресс-службе сети «ВКонтакте» нашему изданию объяснили, что в правилах работы соцсети давно прописан запрет на автоматический сбор данных о пользователях соцсети.

«С нарушением этого правила мы боремся в индивидуальном порядке. Есть примеры, когда мы подаем в суд на компании, которые в космических масштабах зачищают данные о наших пользователях. Решения по искам пока не приняты. Правда, это не значит, что при решении каждой ситуации мы будем обращаться в суд», – отмечают «ВКонтакте».