Пятеро россиян за выходные умерли в Турции

В минувшие выходные на разных турецких курортах скончались пятеро россиян.

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Ростуризма.

Четверо из погибших скончались во время купания. Роковую роль, в том числе, сыграло их состояние здоровья в целом. Ростуризм, в свою очередь, просит отдыхающих в Турции, а также в других странах с жарким климатом учитывать особенности своего организма и возможное воздействие погоды на их самочувствие.

Тем временем, как писала «Фонтанка», Турция возглавила рейтинг стран, куда едут отдыхать россияне летом этого года. Краснодарский край, Абхазия и Крым оказались на втором месте. На эту же позицию встала Греция. Третье место занял Кипр.