Нетребко опровергла данные о своем заработке

Оперная дива Анна Нетребко, чей годовой доход журнал «Форбс» оценил в 7,5 миллиона долларов, опровергла информацию издания.

«Ваша информация абсолютно неверна, прекратите врать! – написала она в соцсети 31 июля. – Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны, взяты с потолка! Моему возмущению нет предела».

Ранее СМИ со ссылкой на Forbes опубликовали информацию о том, что солистка Мариинского театра является самым высокооплачиваемым российским музыкантом за 2017 год. Эксперты Forbes оценили её годовой доход в $ 7,5 млн, с этой суммой Нетребко возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов страны и вошла в пятерку знаменитостей, пропустив вперед только троих хоккеистов (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский).