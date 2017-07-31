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31.07.2017 14:36

Нетребко опровергла данные о своем заработке

 

Оперная дива Анна Нетребко, чей годовой доход журнал «Форбс» оценил в 7,5 миллиона долларов, опровергла информацию издания.

«Ваша информация абсолютно неверна, прекратите врать! – написала она в соцсети 31 июля. – Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны, взяты с потолка! Моему возмущению нет предела».

Ранее СМИ со ссылкой на Forbes опубликовали информацию о том, что солистка Мариинского театра является самым высокооплачиваемым российским музыкантом за 2017 год. Эксперты Forbes оценили её годовой доход в $ 7,5 млн, с этой суммой Нетребко возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов страны и вошла в пятерку знаменитостей, пропустив вперед только троих хоккеистов (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский).


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Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
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