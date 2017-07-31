В Петербурге десантников не ограничат в покупке алкоголя 2 августа

Петербургских десантников решили не ограничивать в возможности покупать алкоголь в день ВДВ, как это намерены сделать в Москве.

По данным СМИ, в столице второго августа будет действовать ограничение на продажу пива и слабоалкогольных напитков в местах массовых мероприятий и запрет на продажу любого алкоголя в стекле. Как сообщили «Фонтанке» 31 июля в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга, подобные меры в Северной столице не предусмотрены.

Напомним, 2 августа в России профессиональный праздник отмечают служившие в воздушно-десантных войсках. В городе на Неве голубые береты собираются на Дворцовой площади и Марсовом поле. Существует стереотип, согласно которому празднование сопровождается купанием в фонтанах, битьем витрин, а также массовыми драками.