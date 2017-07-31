«Зенит» и «Бней-Иегуду» будеть судить турок

Ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней-Иегуда» обслужит турецкая бригада арбитров Главный судья встречи на стадионе «Санкт-Петербург» — 35-летний Али Палабийик.

Об этом 31 июля сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Али Палабийик ранее обслуживал 20 международных официальных матчей, в том числе — отборочную встречу юношеского Евро-2015 между командами России и Австрии (1:1). По данным worldreferee.com, арбитр показал в рамках всех этих игр 75 желтых и 4 красные карточки.

«Зенит» встретится с бригадой арбитров из Турции в шестой раз. Ранее сине-бело-голубые одержали две победы и потерпели три поражения.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Бней-Иегуды» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 3 августа, и начнется в 20:00. Первую встречу петербуржцы выиграли в гостях со счетом 2:0 и практически обеспечили себе выход в следующий раунд турнира.