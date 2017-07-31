Медведев нашел лекарство для Путина, заболевшего «цифровой экономикой»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина 31 июля.

Принятию документа предшествовало заявление главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что Россия примерно в три-четыре раза отстает от ведущих стран по цифровизации своей экономики. В начале июня вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ Владимир Путин «заболел цифровой экономикой».

«Лекарство», утвержденное Дмитрием Медведевым, предполагает создание «дорожной карты» по развитию цифровой экономики в России на период до 2024 года и определяет основные направления государственной политики в этой сфере.

Так, к базовым отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным – государственное управление, «умный город» и здравоохранение.