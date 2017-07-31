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31.07.2017 14:18
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Военные корабли снова разведут Дворцовый и Благовещенский

В течение трех дней ночной развод Дворцового и Благовещенского мостов продлится на 20 минут дольше обычного. Причина — уход из Петербурга кораблей, участвовавших в параде ко Дню ВМФ.

Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест», мостам продлят развод с 1 по 3 августа. Дворцовый разведут с 01.10 до 05.15, а Благовещенский – с 01.25 до 05.20. Это будет сделано по просьбе организаторов Военно-морского парада 30 июля: невский рейд должны покинуть военные корабли.

Напомним, что в Главном военно-морском параде приняли участие 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

 

 

 


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