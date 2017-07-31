У Ростелекома не отберут контракт на полмиллиарда для «Невской ратуши»

Региональное управление антимонопольной службы признало частично обоснованными жалобы на два конкурса, связанных с телекоммуникациями для «Невской ратуши». Тем не менее на итог торгов это не повлияет.

Как рассказали «Фонтанке» в УФАС 31 июля, «предписание решено не выдавать, так как нарушение не оказало существенного влияния на ход торгов». Это значит, что Смольный сможет заключить контракт на 500 млн рублей с Ростелекомом.

Ранее «Фонтанка писала о том, что УФАС приостановило два из трех конкурсов на телекоммуникационные работы для нового здания городской администрации на Новгородской улице («Невская ратуша»). Речь идет об аукционе на 495 миллионов по строительству сети передачи данных, который достался Ростелекому. Второй конкурс, на 378 млн рублей, относится к строительству кабельной сети, здесь победитель еще не определен. Третий конкурс, который никто не приостанавливал, касается строительства телефонной сети на 423 млн рублей. Единственным участником оказался опять же Ростелеком. Срок выполнения работ во всех трех случаях — 1 сентября 2017 года.

Комитеты петербургского правительства переедут в комплекс «Невская ратуша» на Новгородской улице в ноябре этого года. Это относится к чиновникам, которые работают в Смольном проезде и на Вознесенском проспекте.