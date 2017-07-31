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31.07.2017 13:54

В Пулково полицейские вразумили троих подгулявших пассажиров

Трое любителей горячительного обеспечили себе общение с транспортной полицией в петербургском аэропорту Пулково. Один пассажир перебрал со спиртным в последний день отпуска, у остальных отдых так и не начался – по той же причине.

Как сообщает 31 июля пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, первого дебошира полицейские встретили 29-го числа прямо у трапа самолета, прилетевшего в город из Туниса. Мужчина летел из Монастира и во хмелю куражился на борту, утомив пассажиров и бортпроводников, которые тщетно пытались его утихомирить.

Еще двое петербуржцев, мужчина 37 лет и женщина 33 лет, в тот же день собирались в Германию. Когда подошло время посадки на борт, пассажиры оказались изрядно навеселе. В итоге в самолет до Франкфурта их не пустили, а вместо посадочного талона вручили протокол по статье 20.21 КоАП РФ – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 15 суток.


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