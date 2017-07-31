Суд возвращается к делу об убийстве ректора СПбГУСЭ

В Ленинградский областной суд вернулось дело об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова.

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, дело начнут рассматривать 8 августа. Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-чиновнику Василию Соловьеву. Изначально 10 человек из 12 в коллегии присяжных решили, что он не виновен в организации убийства по найму. Его оправдали весной прошлого года. Родные ректора пожаловались в вышестоящую инстанцию, заявив, что защитник Соловьева манипулировал присяжными.

Александр Викторов был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. Исполнители убийства получили до 17 лет колонии. По версии следствия, Соловьев, который работал в университете со своим отцом (бывшим ректором), после прихода Викторова на должность главы вуза оказался под риском разоблачения за финансовые нарушения объемом 1 млрд рублей.