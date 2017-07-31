Как сэкономить на онлайн-кассе

С 1 июля действуют поправки в законе об онлайн-кассах, обязывающие всех ритейлеров передавать данные о продажах налоговым органам в режиме реального времени. Что делать предпринимателям, не успевшим вовремя установить новую технику и как сэкономить на ее покупке и обслуживании?

Об этом «Фонтанке» рассказал коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» АО «ЮниКредит Банка» Ольга Михайловская.

- С 1 июля вступили в силу поправки в законе ФЗ-54, которые сделали обязательным использование новой контрольно-кассовой техники (ККТ). В чем суть изменений? Кто, что и в какие сроки должен сделать?

– Изменения в законе затрагивают российские компании и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые реализуют свой бизнес в сфере торговли. С 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных предпринимателей должны использовать кассовые аппараты, соответствующие требованиям 54-ФЗ. Особенность новых, так называемых, онлайн-касс в том, что информация о расчетах из каждой кассы передается в Федеральную налоговую службу России (ФНС) через оператора фискальных данных (ОФД). ККТ должны быть подключены к интернету.

Также в законе отражена еще одна дата – 1 июля следующего года. Компаниям, которые работают по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН), оказывают услуги населению и используют бланки строгой отчетности, а также используют торговые автоматы и платежные терминалы (вендинг) необходимо перейти на новые ККТ с 1 июля 2018 года.

- Что собой представляет онлайн-касса? Зачем потребовались изменения в законе?

– Неотъемлемой частью таких устройств является фискальный накопитель — устройство, необходимое для хранения, шифрования и передачи фискальной информации в ФНС. Компании могут как приобрести новую ККТ, так и модернизировать имеющуюся (если есть техническая возможность). Каждая ККТ должна быть подключена к интернету, и иметь контракт с Оператором фискальных данных (ОФД). Это посредник, который хранит фискальную информацию из чека и передаёт ее Федеральной налоговой службе. Использование новой кассовой техники предоставляет новые возможности как государству, так бизнесу и покупателю. Государству переход на новую схему работы бизнеса позволит увеличить эффективность контроля, выведя недобросовестный бизнес из тени. Ожидается, что количество проверок со стороны ФНС сократится, так как все данные по выручке будут направляться в ФНС в онлайн режиме. Предприниматель в режиме реального времени сможет следить за своими оборотами, а значит, лучше контролировать свой бизнес. Покупатели также получат ряд преимуществ в виде возможности получения электронного чека по E-mail или SMS. В случае необходимости, информацию о покупке можно будет восстановить, даже если бумажный чек был утерян.

- ФНС признает, что пока не все предприниматели успели обзавестись новой ККТ. Сообщалось о дефиците оборудования, проблеме с настройками. Удалось ли с ними справиться?

– Действительно, в мае-июле наблюдалась нехватка оборудования и сроки поставки могли достигать от 45 до 60 рабочих дней. В настоящий момент ситуация улучшается, у большинства поставщиков кассовая техника нового образца есть в наличии, либо сроки поставки не превышают 20 рабочих дней.

- Что грозит предпринимателю, который вовремя не приобрел новую технику?

– Штрафы значительны. За работу без контрольно-кассового аппарата юридическим лицам грозит взыскание от 75 до 100% от стоимости проданных товаров, но не менее 30 000 рублей. Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций и их заместителям – от 25 до 50% от суммы реализованной продукции, но не менее 10 000 рублей. При повторном нарушении, если сумма расчета превышает 1 млн рублей, работа предприятия может быть остановлена на срок до 90 суток, а должностным лицам грозит дисквалификация от 1 года до 2 лет.

Также предусмотрены штрафы для ритейлеров, которые используют кассы, не соответствующие установленным требованиям, отказывают клиенту в предоставлении кассового чека в электронной форме или бумажном виде.

- Что делать тем предпринимателям, которые слишком поздно узнали о нововведениях или по иным причинам не успели вовремя приобрести и подключить новую кассу?

– Ранее Министерство финансов выступило с разъяснением, в котором говорится, что предприниматели, заключившие договор с производителем ККТ или ЦТО до 1 июля 2017 года, освобождаются от штрафов. То есть предпринимателям, которые по закону уже должны перейти на онлайн-кассы, необходимо в кратчайшие сроки заключить договор на поставку ККТ нового образца.

- Сколько стоит подключение новой кассы? Из чего складываются эти расходы?

– Расходы на приобретение, установку и подключение кассы нового образца составляют около 40 тысяч рублей. Большая часть этой суммы — это цена самого оборудования. Доставка и подключение обойдется в 1,5-2 тысячи рублей. Заключение договора с оператором фискальных данных — в 3 тысячи рублей, в такую же сумму приобретение квалифицированной электронной подписи. Техническое обслуживание кассы нового образца обойдется приблизительно 10 тысяч рублей в год.

- Как можно сэкономить на подключении и обслуживании кассы?

– Ряд компаний, в том числе банки, сейчас предлагают поддержку предпринимателям в приобретении и поставке кассового оборудования нового образца. К примеру, «ЮниКредит Банк» предоставляет сертификат номиналом от 30 до 90 тысяч рублей на приобретение и подключение онлайн-касс у партнеров банка при открытии расчетного счета и подключении одного из финансовых пакетов банка на расчетно-кассовое обслуживание. Таким образом, бизнес получает кассовое оборудование и качественное банковское обслуживание на привлекательных условиях.

- Для бизнеса какого масштаба предназначено предложение? В чем преимущество финансового пакета?

– Абсолютно для всех категорий малого и среднего бизнеса — от совсем небольших предприятий до сетевых магазинов с многомиллионной выручкой. Помимо расходов на покупку онлайн-кассы финансовые пакеты помогают предпринимателям экономить на банковском обслуживании. К примеру, в число услуг входит приём наличной выручки без комиссии, специальные тарифы по торговому эквайрингу, неограниченное количество рублёвых платежей, льготные тарифы по внешнеэкономической деятельности и другие выгоды для наших клиентов.