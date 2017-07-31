Как сэкономить на онлайн-кассе

Еще
12:01 02.08.2017
Пришлите свою новость!
11:58
Дело велосипедиста, насмерть сбившего ребенка в Шуваловском парке, дошло до суда
11:54
Ространснадзор: Очереди в метро Петербурга — неправильная организация проверки безопасности
11:43
В новом iPhone не будет кнопки «домой» и сканера отпечатка пальца
11:41
AirBaltic будет чаще летать в Россию
11:37
МИД РФ подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле
11:30
Монополистов предложено штрафовать за отказ подключать предприятия к коммунальным сетям
11:26
В Москве нашли пакеты с расчленёнными телами в цементе
11:22
Обвиняемого в контрабанде алкоголя коммерсанта Киндзерского будут судить в закрытом режиме
11:18
Савченко призналась, что получала «шикарную зарплату» в службе секса по телефону
11:05
Reuters: В Сирии с начала года погибли более 40 российских военнослужащих
10:57
Кабмин утвердил паспорт проекта по созданию новой модели поликлиник
10:51
После скандала с Юлией Самойловой организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса
10:39
28 россиян вошли в мировой рейтинг долларовых миллиардеров
10:27
Больше двухсот бойцов ОМОН будут следить за десантниками в День ВДВ в Петербурге
10:21
Полкило наркотиков нашли в сумке бизнесмена в поезде Петербург - Воркута
10:15
В захламленной квартире на Дачном нашли гражданина СССР
10:09
Останки красноармейцев, погибших в Ленобласти, доставят на Украину
10:03
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании мужчины в Кронштадте
09:57
Памфилова предложила перенести единый день голосования на позднюю осень
09:49
Танк отвлек водителей на загородной петербургской трассе
09:41
Треть населения планеты боится российского влияния
09:33
Россиянин погиб при попытке восхождения на гору в Перу
09:17
Авиапарк Белого дома могут пополнить «Боинги», заказанные для «Трансаэро»
09:09
Петербуржец с раной на шее на ходу выпрыгнул из машины скорой
09:05
Житель Ленобласти взял кредит на убийство петербурженки
09:01
Петербурженку задержали за обманутые инвестиционные ожидания подруги
08:53
Петербуржцу в Сосновке воткнули в шею пластиковый нож
08:45
В Петербурге восьмиклассница спустилась по простыням с пятого этажа
08:37
Петербуржец сдал знакомого, хранящего дома ружья
08:29
Украина готовит иск к РФ из-за убытков, связанных со строительством Керченского моста
08:21
В Красноярске осудили сторонников ИГ за подготовку теракта в День Победы
08:13
Движение в центре ограничат на два часа из-за Дня ВДВ
08:05
Эллу Памфилову попросили объявить довыборы в Петербурге
01:12
В «Росфото» покажут фотографии с морских вояжей Николая II
00:50
Сенат США утвердил Рэя главой ФБР
00:40
Басманный суд постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Нурматова
00:30
Парламент Венесуэлы не признал выборы в учредительное собрание
00:20
Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
00:12
Кадыров: На территории Чечни идеология шайтанов не пройдет
00:04
Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России
01/08
В Старой Ладоге обокрали любимый храм Бориса Годунова
01/08
Фондовый рынок США закрылся ростом
01/08
Академию художеств отреставрируют на 92,5 млн рублей
01/08
Мировые цены на нефть снижаются
01/08
«Зенит» договорился о переходе аргентинского футболиста, обвиненного в расизме
01/08
Форвард «Балтики» Погребняк сломал ногу
01/08
Город готов потратить почти два миллиарда на водоснабжение и канализацию в Лисьем Носу
01/08
Тиллерсон: Отношения США и РФ могут ещё ухудшиться
01/08
Ростехнадзор начал расследование причин блэкаута на Дальнем Востоке
01/08
Полицейских могут привлечь к ответственности за гостеприимство к задержанным 26 марта
01/08
Минобороны России: Перехваченные НАТО самолеты выполняли плановый полет
01/08
BMW сбил мотоциклиста на Якорной улице
01/08
В Севастополе оказалось возможным прожить на деньги от аренды комнаты
01/08
Экспорт украинского сала рухнул на 98 процентов
01/08
Верующие и казаки вместе стоят под дождём против «Матильды»
01/08
Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой
01/08
Бразилец 9 месяцев бесплатно жил в шведских отелях
01/08
Бастрыкин определил, кто займется перестрелкой в Мособлсуде
01/08
"Фонтанка" за 60 секунд - 1 августа
01/08
Аваков назвал наглостью упрощенное получение украинцами гражданства России
01/08
На матч «Зенит» – «Спартак» назначен «любимый» судья Кадырова
01/08
Путин решил порыбачить
01/08
Глава Минздрава пообещала устранить дефицит врачей в поликлиниках за 2-3 года
01/08
Средне-Невский судостроительный завод создаст "цифрового двойника" за 350 млн рублей
01/08
«Зенит» хочет купить четвертого аргентинского футболиста
01/08
Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц
01/08
Полтавченко рассказал, кто из его подчиненных переедет в Невскую ратушу
01/08
Ушедшие корабли вернули развод петербургских мостов в график
01/08
Полтавченко отказал Макарову в ремонте храма
01/08
На ликвидацию свалки в Шушарах направят почти 29 млн рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
02.08.2017 12:00

Как сэкономить на онлайн-кассе

С 1 июля действуют поправки в законе об онлайн-кассах, обязывающие всех ритейлеров передавать данные о продажах налоговым органам в режиме реального времени. Что делать предпринимателям, не успевшим вовремя установить новую технику и как сэкономить на ее покупке и обслуживании?
Как сэкономить на онлайн-кассе
Ольга Михайловская

Об этом «Фонтанке» рассказал коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» АО «ЮниКредит Банка» Ольга Михайловская.

- С 1 июля вступили в силу поправки в законе ФЗ-54, которые сделали обязательным использование новой контрольно-кассовой техники (ККТ). В чем суть изменений? Кто, что и в какие сроки должен сделать?

– Изменения в законе затрагивают российские компании и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые реализуют свой бизнес в сфере торговли. С 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных предпринимателей должны использовать кассовые аппараты, соответствующие требованиям 54-ФЗ. Особенность новых, так называемых, онлайн-касс в том, что информация о расчетах из каждой кассы передается в Федеральную налоговую службу России (ФНС) через оператора фискальных данных (ОФД). ККТ должны быть подключены к интернету.

Также в законе отражена еще одна дата – 1 июля следующего года. Компаниям, которые работают по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН), оказывают услуги населению и используют бланки строгой отчетности, а также используют торговые автоматы и платежные терминалы (вендинг) необходимо перейти на новые ККТ с 1 июля 2018 года.

- Что собой представляет онлайн-касса? Зачем потребовались изменения в законе?

– Неотъемлемой частью таких устройств является фискальный накопитель — устройство, необходимое для хранения, шифрования и передачи фискальной информации в ФНС. Компании могут как приобрести новую ККТ, так и модернизировать имеющуюся (если есть техническая возможность). Каждая ККТ должна быть подключена к интернету, и иметь контракт с Оператором фискальных данных (ОФД). Это посредник, который хранит фискальную информацию из чека и передаёт ее Федеральной налоговой службе. Использование новой кассовой техники предоставляет новые возможности как государству, так бизнесу и покупателю. Государству переход на новую схему работы бизнеса позволит увеличить эффективность контроля,  выведя недобросовестный бизнес из тени. Ожидается, что количество проверок со стороны ФНС сократится, так как все данные по выручке будут направляться в ФНС в онлайн режиме. Предприниматель в режиме реального времени сможет следить за своими оборотами, а значит, лучше контролировать свой бизнес. Покупатели также получат ряд преимуществ в виде возможности получения электронного чека по E-mail или SMS. В случае необходимости, информацию о покупке можно будет восстановить, даже если бумажный чек был утерян.

- ФНС признает, что пока не все предприниматели успели обзавестись новой ККТ. Сообщалось о дефиците оборудования, проблеме с настройками. Удалось ли с ними справиться?

– Действительно, в мае-июле наблюдалась нехватка оборудования и сроки поставки могли достигать от 45 до 60 рабочих дней. В настоящий момент ситуация улучшается, у большинства поставщиков кассовая техника нового образца есть в наличии, либо сроки поставки не превышают 20 рабочих дней.

- Что грозит предпринимателю, который вовремя не приобрел новую технику?

– Штрафы значительны. За работу без контрольно-кассового аппарата юридическим лицам грозит взыскание от 75 до 100% от стоимости проданных товаров, но не менее 30 000 рублей. Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций и их заместителям – от 25 до 50% от суммы реализованной продукции, но не менее 10 000 рублей. При повторном нарушении, если сумма расчета превышает 1 млн рублей, работа предприятия может быть остановлена на срок до 90 суток, а должностным лицам грозит дисквалификация от 1 года до 2 лет.

Также предусмотрены штрафы для ритейлеров, которые используют кассы, не соответствующие установленным требованиям, отказывают клиенту в предоставлении кассового чека в электронной форме или бумажном виде.

- Что делать тем предпринимателям, которые слишком поздно узнали о нововведениях или по иным причинам не успели вовремя приобрести и подключить новую кассу?

– Ранее Министерство финансов выступило с разъяснением, в котором говорится, что предприниматели, заключившие договор с производителем ККТ или ЦТО до 1 июля 2017 года, освобождаются от штрафов. То есть предпринимателям, которые по закону уже должны перейти на онлайн-кассы, необходимо в кратчайшие сроки заключить договор на поставку ККТ нового образца.

- Сколько стоит подключение новой кассы? Из чего складываются эти расходы?

– Расходы на приобретение, установку и подключение кассы нового образца составляют около 40 тысяч рублей. Большая часть этой суммы — это цена самого оборудования. Доставка и подключение обойдется в 1,5-2 тысячи рублей. Заключение договора с оператором фискальных данных — в 3 тысячи рублей, в такую же сумму приобретение квалифицированной электронной подписи. Техническое обслуживание кассы нового образца обойдется приблизительно 10 тысяч рублей в год.

- Как можно сэкономить на подключении и обслуживании кассы?

– Ряд компаний, в том числе банки, сейчас предлагают поддержку предпринимателям в приобретении и поставке кассового оборудования нового образца. К примеру, «ЮниКредит Банк» предоставляет сертификат номиналом от 30 до 90 тысяч рублей на приобретение и подключение онлайн-касс у партнеров банка при открытии расчетного счета и подключении одного из финансовых пакетов банка на расчетно-кассовое обслуживание. Таким образом, бизнес получает кассовое оборудование и качественное банковское обслуживание на привлекательных условиях.

- Для бизнеса какого масштаба предназначено предложение? В чем преимущество финансового пакета?

– Абсолютно для всех категорий малого и среднего бизнеса — от совсем небольших предприятий до сетевых магазинов с многомиллионной выручкой. Помимо расходов на покупку онлайн-кассы финансовые пакеты помогают предпринимателям экономить на банковском обслуживании. К примеру, в число услуг входит приём наличной выручки без комиссии, специальные тарифы по торговому эквайрингу, неограниченное количество рублёвых платежей, льготные тарифы по внешнеэкономической деятельности и другие выгоды для наших клиентов.

 

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
02.08.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома

Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
AFL Конкурс Первое место
01.08.2017 17:46

Подведены итоги конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота»

Подведены итоги творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченного к 95-летнему юбилею компании.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
01.08.2017 16:50

УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Как сэкономить на онлайн-кассе
Как оценить свои затраты на связь и подобрать выгодные условия подключения
В Петербурге заработал фирменный магазин Xiaomi
Очередь длиной в десятилетия: ждать или действовать?
Россия – страна побеждающего развития
Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас
Новая «СМ-Клиника» открылась на улице Маршала Захарова
Они ничем не уступают другим сотрудникам
«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц

читатель "Фонтанки" Артём Ткачёв

Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Новости компаний
КЕЙ
02.08.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома
Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
AFL Конкурс Первое место
01.08.2017 17:46
Подведены итоги конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота»
Подведены итоги творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченного к 95-летнему юбилею компании.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
01.08.2017 16:50
УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
«МореОкеан»
01.08.2017 12:30
SetlCity начала продажу видовых квартир с панорамными окнами
Компания Setl City предлагает покупателям новые видовые квартиры high flat с высокими, до трех метров, потолками, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами.
«Новое Янино»
01.08.2017 12:11
Корпус «Е» ЖК «Новое Янино» получил Заключение о соответствии
Корпус «Е» жилого комплекса «Новое Янино» получил Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.07.2017 18:33
Банк «Санкт-Петербург» открыл для «ТрансФин-М» кредитную линию на 600 млн рублей
ПАО «ТрансФин-М» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии объемом 600 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 4.5 года.
asiarealtyinvest.com
31.07.2017 17:16
New Nordic Group объявила старт продаж в жилом комплексе на острове Бали
New Nordic Group, недавно открывшая офисы представительства в Москве и Санкт-Петербурге, объявила старт продаж апартаментов в своем новом жилом комплексе на острове Бали.
ГК «Эталон»
31.07.2017 16:42
В Группе «Эталон» поздравили 5000-го покупателя с начала 2017 года
31 июля 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 5000-го покупателя с начала года.
Mistola Hills
31.07.2017 15:48
В Mistola Hills обнаружили динозавров
В воскресенье, 30 июля, юные жители малоэтажного загородного поселка Mistola Hills неожиданно стали археологами. На территории поселка, построенного компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI) нашли древнее ископаемое.
31.07.2017 15:40
Ленстройтрест открыл продажи квартир в 9 корпусе Юттери
В июле 2017 года Ленстройтрест вывел в продажу квартиры в 9 корпусе малоэтажного финского городка Юттери, который строится в Колпино.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.