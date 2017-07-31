Песков уточнил категории сокращаемых сотрудников дипмиссий США

Вашингтон самостоятельно определит, какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатических миссиях США в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова в понедельник, 31 июля, передает Лента.ру.

«Это выбор США. (...) Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают», — сказал представитель Кремля.

Проведя аналогию с высылкой 35 российских дипломатов из США в конце декабря прошлого года, Песков отметил, что сотрудникам американских дипмиссий было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма.

«Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно», — пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что предусмотренный срок до 1 сентября не означает возможность проведения какого-либо диалога на этот счет.

Накануне в Петербурге президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек.

"Персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны", — заявил Владимир Путин.

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — добавил он.

31 июля бывший посол США в России Майкл Макфол предупредил, что ответ Москвы на американские санкции может привести к росту сроков оформления виз. Об этом он написал в своем твиттере.

«Если эти сокращения — правда, россиянам придется ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы для поездки в США», — сообщил экс-посол.

Макфол также отметил, что в России нет 755 дипломатов США, о которых ранее говорил Путин.