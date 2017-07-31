Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin

Участвовавший в параде в честь дня Военно-морского флота России в Петербурге пилот истребителя МИГ-31, предположительно, вёл самолет не по штатным навигационным приборам, а по туристическому навигатору Garmin.

Как заметил в своём Instagram читатель «Фонтанки» Александр Маслов, на кадрах официальной съемки парада, опубликованной федеральными каналами, видно, что на левом колене у пилота лежит предмет, очень похожий на гражданский GPS-навигатор.

Судя по каталогу компании Garmin, пилот использует модель eTrex Legend HCx. По отзывам в Интернете, «хороший навигатор для леса, охоты, рыбалки и т.д.». Как сообщает производитель, «портативный навигатор оснащен водонепроницаемым корпусом, защищающим прибор от брызг и даже от падения в воду, а также ярким цветным экраном, который обеспечивает отличное качество изображения даже при солнечном свете. Garmin E-Trex Legend HCx включает в себя барометрический альтиметр, электронный компас, слот для карт памяти microSD и функцию автоматического расчета маршрутов».

В настоящее время модель снята с производства.