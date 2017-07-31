СКА одержал крупную победу в первом контрольном матче

Хоккейный клуб СКА одержал победу в первом контрольном матче в рамках предсезонной подготовки в понедельник, 31 июля, в Эспоо. Со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) армейцы победили «Йокерит».

Главный тренер СКА Олег Знарок выпустил следующий состав:

Вратари: Коскинен, Волков;

1-е звено: нападающие Ковальчук – Квартальнов – Хохлачев, защитники Белов – Рундблад;

2-е звено: Широков – Коскиранта – Барабанов, Яковлев – Зуб;

3-е звено: Гусев – Тихонов – Карпов, Гавриков – Херсли;

4-е звено: Мальцев – Комаров – Дергачев, Рукавишников – Рыков.

СКА пропустил первым: на 7-й минуте в большинстве отличился нападающий Ээли Толванен. Далее забивали только петербургские хоккеисты: Широков (9-я минута), Гусев (28), Коскиранта (36) и Барабанов (60).

У СКА запланирован еще один контрольный матч в рамках сборов в Финляндии. Первый матч сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги петербуржцы проведут 21 августа против ЦСКА в Ледовом дворце. Напомним, СКА – действующий обладатель Кубка Гагарина.