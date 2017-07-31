«Эталон ЛенСпецСМУ» победила в номинаиции «Лучшая социально-ответственная компания года»

27 июля 2017 года Ассоциация «Национальное объединение строителей» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга провела торжественную церемонию награждения победителей конкурсов профессионального мастерства, приуроченную к празднованию Дня строителя.

В рамках церемонии дипломами и благодарственными письмами также были награждены ведущие строительные компании города. Победителем в номинации «Лучшая социально-ответственная компания года» было признано АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») за реализацию социально значимых и благотворительных мероприятий.

Кроме того, генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина был награжден благодарственным письмом за личный вклад в повышение престижа рабочих профессий.

«В этом году Компания отмечает 30 лет работы на строительном рынке Санкт-Петербурга. Мы горячо любим наш город и заботимся о том, чтобы он развивался, а также стремимся сохранить для потомков память о подвигах наших сограждан и истории, которая вершилась на берегах Невы. Именно поэтому такое большое внимание уделяется историческим объектам на территории наших новых жилых комплексов. От лица коллектива Компании я благодарю профессиональное сообщество за высокую оценку нашей деятельности», – прокомментировал награждение Геннадий Щербина, генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

Справка о ГК «Эталон»

