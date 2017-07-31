ФАС возбудит дело против сотовых операторов из-за цен в национальном роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение о возбуждении дела в отношении операторов «большой четверки» за установление монопольной цены в национальном роуминге, сообщил 31 июля в ходе пресс-конференции замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Речь о существенном превышении цены по сравнению с теми затратами, которые операторы несут, и по сравнению со стоимостью, которая могли бы оказаться в условиях конкуренции», – пояснил он.

По словам Анатолия Голомолзина, «МегаФон», МТС, «Билайн» и «Теле2» должны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС в ближайшие несколько дней возбудит против них дело.

Что касается предупреждения, обязывающего операторов скорректировать тарифы в поездках по России, выданного 17 июля, то срок его исполнения продлен на две недели, добавил Анатолий Голомолзин.

Напомним, 17 июля Федеральная антимонопольная служба объявила, что роуминг между российскими регионами должен быть отменен в двухнедельный срок. Ведомство пригрозило сотовым операторам взысканием необоснованно полученной выгоды. Против резких мер по отмене роуминга уже выступило Минкомсвязи, которое предупредило, что это приведет к росту тарифов, и призвало ФАС и операторов провести переговоры.

24 июля операционный директор «Мегафона» Анна Серебрянникова заявила о том, что отменить внутрироссийский роуминг за предписанные ФАС 14 дней невозможно. Она заметила, что «ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме». Серебрянникова добавила, что компания готова встретиться с ведомством в суде по поводу претензий из-за неисполнения требований об отмене роуминга.