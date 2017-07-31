Как Росгидромет погоду спрятал

Росгидромет изъял из открытого доступа информацию о погоде в нескольких десятках российских аэропортов. Получить сводки теперь можно только по платной подписке. Пилоты заявили о нарушении безопасности полетов.

Желание заработать Росгидромета привело авторов погодных приложений в растерянность, а пользователей соцсетей в негодование.

«Я являюсь командиром воздушного судна одной из российский авиакомпаний… считаю, что текущие действия ГАМЦ Росгидромет наносят существенный урон безопасности полетов», – так начинается письмо пилота в главное российское ведомство, отвечающее за погоду. Копия опубликована на сайте агентства по безопасности полетов Aviasafety.(http://aviasafety.ru/15348/)

Причиной обращения стал приказ, согласно которому из международного обмена информацией исключаются сводки о погоде в нескольких десятках российских аэропортов. Вместо этого Росгидромет предлагает всем желающим воспользоваться платными услугами своего сайта «МетАвиа2».

«Моя авиакомпания заключила договор с Росгидрометом, сотрудники имеют возможность заходить на сайт metavia2. Но запрет выдачи метеоданных в международный обмен и невозможность использования сторонних программ и ресурсов даже в этом случае очень сильно влияет на процесс принятия решения на вылет и безопасность полетов», – продолжает пояснять свою позицию автор обращения.

По его словам, большинство пилотов во время подготовки вылета используют мобильные приложения с информацией о погоде в аэропортах по всему миру. Такие программы позволяют еще на этапе планирования понять метеообстановку на маршруте и в случае необходимости подобрать запасные аэродромы. «Информация визуализирована VMC (по правилам визуального полета) или IMC (полета по приборам); условия, ветер откуда дует, – программа мне сразу раскладывает на продольную и боковую составляющие, и много чего еще», – продолжает описывать механизм подготовки полета пилот. Для многих российских аэропортов, а следовательно, и рейсов внутри России, теперь это сделать невозможно. В этом случае экипажам приходится пользоваться навязанным продуктом Росгидромета, который у автора письма вызывает массу раздражения.

«Нет удобного визуального представления. Нужно самому считать ветер, используя тригонометрические формулы. Браузеры на планшетах не имеют возможности сохранения страниц, а сеанс работы на сайте ограничен временем. Для обновления сводок и прогнозов нужно постоянно заходить на сайт, вводить пароль, вводить интересующие порты (идентификаторы аэропортов. – Прим. «Фонтанки»). Жутко неудобно», – перечисляет он список недостатков.

Дополнительные сложности возникают у выполняющих рейсы в Россию из зарубежных аэропортов. «Летим, например, из европейского аэропорта в Домодедово. Запасные Внуково и Воронеж. Где метеослужба того аэропорта возьмет метеоданные и выдаст нам бланк погоды с Воронежем?» – задает риторический вопрос автор письма.

Нововведение Росгидромета сеет растерянность и среди авторов тех самых приложений с метеоинформацией. Так, основатель погодного мобильного приложения YoWindow Павел Репкин рассказал «Фонтанке», что текущие состояния погоды предоставляются совершенно бесплатно Национальным погодным сервисом США. Эти данные берутся из аэропортов всего мира, метеостанций, даже с буев в открытых водах и других источников.

«Кроме наблюдения текущей погоды важно знать прогноз на ближайшее время. Мы используем данные Норвежского метеорологического института, который дважды в день обновляет двухнедельный прогноз погоды. Таких общедоступных и платных источников много, можно найти различные метеоданные. Это гигантская отрасль со своим телевидением, мобильными приложениями и армией телеведущих с длинными ногами. Поэтому недоступность данных именно от российских метеоструктур вызывает, скорее, растерянность», – рассказал Павел Репкин.

Он отметил, что сейчас ряд российских аэропортов не предоставляют данные для международного сообщества, поэтому на иностранных сервисах нет метеоданных по ним, добавив, что российские данные в таком случае очень важны для наблюдения текущей погоды.

Свободный доступ к метеоданным важен не только узким специалистам, пилотам или разработчикам приложений, но и всем остальным. В соцсетях обсуждают, как по открытым источникам легко прогнозировалось приближение одной из самых сильных за последние годы гроз над Москвой в мае 2017 года.

«По поводу урагана написано много, но Росгидромет и МЧС отделываются отговорками в духе "ну да, мы ожидали, что будет гроза, но не подозревали, что будет такой сильный ветер". Ну не смогли предсказать, ну ошиблись. Сами знаете, как часто ошибается прогноз погоды. Это ложь», – заявил в своем сообщении пользователь Константин Васильев.(https://vk.com/wall209266241_594)

В качестве аргументов он привел данные Европейского эксперимента по прогнозированию штормов ESTOFEX, сайта российской сети метеорадаров и других открытых источников.

«ESTOFEX выпустил прогноз, где Московскому региону был выдан второй уровень риска (из трех). Чуть позже аналогичное предупреждение выпустило любительское сообщество "Метеодневник". Непосредственно в день трагедии можно было по открытым источникам в реальном времени наблюдать за формированием масштабного грозового фронта в Смоленской и на юге Тверской области», – написал Васильев. И добавил, что в Московском регионе работают три доплеровских радара высокого разрешения, что позволяет Росгидромету и МЧС получать информацию не только о погодных явлениях, но и о скорости ветра на всех высотах с задержкой времени в 3 минуты.

«И в качестве венца абсурда всей этой истории — данные этих самых метеорадаров заблокированы на территории РФ по требованию Росгидромета», – заявил Константин Васильев. На момент написания статьи доступ к сайту был восстановлен.

На запрос «Фонтанки» в Росгидромете не ответили.

«Вы должны и имеете право зарабатывать деньги за свою работу, но для начала хотя бы создайте свой собственный как минимум удобный и наглядный инструмент для получения пилотами метеоданных (свое приложение для iOS и Android, по подписке). Никогда запреты не приводили к развитию. Только улучшение качества своих продуктов и услуг дает дополнительную прибыль», – закончил свое письмо в Росгидромет пилот одной из российских авиакомпаний.

Андрей Меньшенин, «Фонтанка.ру»