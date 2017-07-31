Как Росгидромет погоду спрятал

Еще
16:49 31.07.2017
Пришлите свою новость!
16:46
В перечень бесплатно имплантируемых медизделий добавили протезы для мужчин
16:41
На Моховой из-за прорыва несколько автомобилей оказались в кипятке
16:37
От Сертолово до Cанкт-Петербурга могут запустить «Ласточки»
16:28
Депутаты МО «Екатерингофский» решили возить своего главу не только на Toyota Camry, но и бизнес-классом
16:25
Петербургский автохам, выдумавший нападение на себя, не признал вину
16:14
В поселке Торики построят водопровод и канализацию
16:01
Губернатор Ленобласти пригласил Варламова на кинофестиваль в Выборг
15:55
Полиция не арестовала наехавшего на прохожих финна
15:54
Петербургского бизнесмена будут судить за мнимое трудоустройство инвалидов
15:46
Автомобиль въехал в толпу людей в Киеве
15:43
Смольный установил цену на мох и пни
15:40
Выходца из петербургской «кузницы летчиков-самоубийц» хотят посадить на 4 года
15:35
На подключение больниц к скоростному Интернету выделили почти 5,5 млрд рублей
15:34
Ожидаемый в России «Эмоджи фильм» разругали критики, но поддержала публика
15:30
Синопскую набережную затянуло паром из-за прорыва
15:25
«Ночлежка» проводит благотворительную акцию «Как пить дать»
15:15
Лобовое ДТП в Петербурге: водитель погиб, врезавшись в грузовик и легковушку
15:10
Экс главный тренер «Зенита-2» Радимов: Луческу врет
15:05
В Петербурге сокращается количество зарегистрированных дольщиков
15:00
Фурсенко: Мы очень любим и ценим Хави Гарсию
14:56
Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте - 2018
14:52
«ВКонтакте» прокомментировали запрет Роскомнадзора о сборе персональных данных
14:45
Пятеро россиян за выходные умерли в Турции
14:36
Нетребко опровергла данные о своем заработке
14:32
В Петербурге десантников не ограничат в покупке алкоголя 2 августа
14:29
«Зенит» и «Бней-Иегуду» будеть судить турок
14:25
На улице Мира у поляка угнали BMW X6
14:20
Медведев нашел лекарство для Путина, заболевшего «цифровой экономикой»
14:18
Военные корабли снова разведут Дворцовый и Благовещенский
14:04
У Ростелекома не отберут контракт на полмиллиарда для «Невской ратуши»
13:58
Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin
13:54
В Пулково полицейские вразумили троих подгулявших пассажиров
13:47
В Финляндию придут сильные грозы
13:42
Суд возвращается к делу об убийстве ректора СПбГУСЭ
13:39
Определено и награждено самое странное название книги 2017 года
13:35
Песков уточнил категории сокращаемых сотрудников дипмиссий США
13:30
СКА одержал крупную победу в первом контрольном матче
13:16
Суд отменил часть наказаний за нарушение правил безопасности в метро Петербурга
13:08
Скончалась звезда французского кино новой волны Жанна Моро
13:08
На КАД на месяц закроют участок внутреннего кольца
13:03
ФАС возбудит дело против сотовых операторов из-за цен в национальном роуминге
12:56
Евро официально поднялся выше 70 рублей
12:37
Турция стала лидером у российских туристов летом 2017-го
12:31
КИО учел требования УФАС при заключении нового контракта с ГУИОН на оценку недвижимости
12:12
СМИ: Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
12:08
Такси занесло на Витебском: велосипедистку прижало к бетонной стене
12:04
Кредиторы «Здоровых людей» требуют возвата долгов с владельцев фирмы
11:51
Петербургские бизнесмены нашли 2,4 миллиона после ареста мойки и земельного участка
11:48
Портик Руска оказался в центре судебного конфликта
11:42
ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google
11:35
Агент: Сделка по переходу Ригони в "Зенит" завершена
11:31
У помощника машиниста угнали Porsche с петербургской заправки
11:28
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
11:19
Собственник «Банкирского дома» Лыков объявлен в розыск
11:09
Финскую визу сделают за две недели
11:00
Нетребко и Киркоров - самые высокооплачиваемые музыканты России по версии Forbes
10:43
В Петербурге в 2,5 раза выросла заболеваемость гепатитом А
10:37
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой платежной системы
10:32
Макфол пообещал россиянам проблемы с визами
10:14
Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне
10:06
Европейские перевозчики заявляют о нехватке пограничников в аэропортах ЕС
10:00
Роналду даст показания по делу о неуплате налогов
09:53
После возвращения Саакашвили на Украину Киев может начать его экстрадицию
09:45
Плавучий хостел «Короленко» вспыхнул минувшей ночью
09:38
США готовят санкции против Венесуэлы
09:25
Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника
09:18
В России стали больше брать автокредитов
09:10
Четверо заключенных погибли при пожаре в больнице ФСИН во Владивостоке
09:01
Россия «асимметрично» ответит на снос памятников в Польше
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
31.07.2017 13:08
16 Комментариев

Как Росгидромет погоду спрятал

Росгидромет изъял из открытого доступа информацию о погоде в нескольких десятках российских аэропортов. Получить сводки теперь можно только по платной подписке. Пилоты заявили о нарушении безопасности полетов.
Как Росгидромет погоду спрятал
Лорис Юлия/Коммерсантъ

Желание заработать Росгидромета привело авторов погодных приложений в растерянность, а пользователей соцсетей в негодование.

«Я являюсь командиром воздушного судна одной из российский авиакомпаний… считаю, что текущие действия ГАМЦ Росгидромет наносят существенный урон безопасности полетов», – так начинается письмо пилота в главное российское ведомство, отвечающее за погоду. Копия опубликована на сайте агентства по безопасности полетов Aviasafety.(http://aviasafety.ru/15348/)

Причиной обращения стал приказ, согласно которому из международного обмена информацией исключаются сводки о погоде в нескольких десятках российских аэропортов. Вместо этого Росгидромет предлагает всем желающим воспользоваться платными услугами своего сайта «МетАвиа2».

«Моя авиакомпания заключила договор с Росгидрометом, сотрудники имеют возможность заходить на сайт metavia2. Но запрет выдачи метеоданных в международный обмен и невозможность использования сторонних программ и ресурсов даже в этом случае очень сильно влияет на процесс принятия решения на вылет и безопасность полетов», – продолжает пояснять свою позицию автор обращения.

По его словам, большинство пилотов во время подготовки вылета используют мобильные приложения с информацией о погоде в аэропортах по всему миру. Такие программы позволяют еще на этапе планирования понять метеообстановку на маршруте и в случае необходимости подобрать запасные аэродромы. «Информация визуализирована VMC (по правилам визуального полета) или IMC (полета по приборам); условия, ветер откуда дует, – программа мне сразу раскладывает на продольную и боковую составляющие, и много чего еще», – продолжает описывать механизм подготовки полета пилот. Для многих российских аэропортов, а следовательно, и рейсов внутри России, теперь это сделать невозможно. В этом случае экипажам приходится пользоваться навязанным продуктом Росгидромета, который у автора письма вызывает массу раздражения.

«Нет удобного визуального представления. Нужно самому считать ветер, используя тригонометрические формулы. Браузеры на планшетах не имеют возможности сохранения страниц, а сеанс работы на сайте ограничен временем. Для обновления сводок и прогнозов нужно постоянно заходить на сайт, вводить пароль, вводить интересующие порты (идентификаторы аэропортов. – Прим. «Фонтанки»). Жутко неудобно», – перечисляет он список недостатков.

Дополнительные сложности возникают у выполняющих рейсы в Россию из зарубежных аэропортов. «Летим, например, из европейского аэропорта в Домодедово. Запасные Внуково и Воронеж. Где метеослужба того аэропорта возьмет метеоданные и выдаст нам бланк погоды с Воронежем?» – задает риторический вопрос автор письма.

Нововведение Росгидромета сеет растерянность и среди авторов тех самых приложений с метеоинформацией. Так, основатель погодного мобильного приложения YoWindow Павел Репкин рассказал «Фонтанке», что текущие состояния погоды предоставляются совершенно бесплатно Национальным погодным сервисом США. Эти данные берутся из аэропортов всего мира, метеостанций, даже с буев в открытых водах и других источников.

«Кроме наблюдения текущей погоды важно знать прогноз на ближайшее время. Мы используем данные Норвежского метеорологического института, который дважды в день обновляет двухнедельный прогноз погоды. Таких общедоступных и платных источников много, можно найти различные метеоданные. Это гигантская отрасль со своим телевидением, мобильными приложениями и армией телеведущих с длинными ногами. Поэтому недоступность данных именно от российских метеоструктур вызывает, скорее, растерянность», – рассказал Павел Репкин.

Он отметил, что сейчас ряд российских аэропортов не предоставляют данные для международного сообщества, поэтому на иностранных сервисах нет метеоданных по ним, добавив, что российские данные в таком случае очень важны для наблюдения текущей погоды.

Свободный доступ к метеоданным важен не только узким специалистам, пилотам или разработчикам приложений, но и всем остальным. В соцсетях обсуждают, как по открытым источникам легко прогнозировалось приближение одной из самых сильных за последние годы гроз над Москвой в мае 2017 года.

«По поводу урагана написано много, но Росгидромет и МЧС отделываются отговорками в духе "ну да, мы ожидали, что будет гроза, но не подозревали, что будет такой сильный ветер". Ну не смогли предсказать, ну ошиблись. Сами знаете, как часто ошибается прогноз погоды. Это ложь», – заявил в своем сообщении пользователь Константин Васильев.(https://vk.com/wall209266241_594)

В качестве аргументов он привел данные Европейского эксперимента по прогнозированию штормов ESTOFEX, сайта российской сети метеорадаров и других открытых источников.

«ESTOFEX выпустил прогноз, где Московскому региону был выдан второй уровень риска (из трех). Чуть позже аналогичное предупреждение выпустило любительское сообщество "Метеодневник". Непосредственно в день трагедии можно было по открытым источникам в реальном времени наблюдать за формированием масштабного грозового фронта в Смоленской и на юге Тверской области», – написал Васильев. И добавил, что в Московском регионе работают три доплеровских радара высокого разрешения, что позволяет Росгидромету и МЧС получать информацию не только о погодных явлениях, но и о скорости ветра на всех высотах с задержкой времени в 3 минуты.

«И в качестве венца абсурда всей этой истории — данные этих самых метеорадаров заблокированы на территории РФ по требованию Росгидромета», – заявил Константин Васильев. На момент написания статьи доступ к сайту был восстановлен.

На запрос «Фонтанки» в Росгидромете не ответили.

«Вы должны и имеете право зарабатывать деньги за свою работу, но для начала хотя бы создайте свой собственный как минимум удобный и наглядный инструмент для получения пилотами метеоданных (свое приложение для iOS и Android, по подписке). Никогда запреты не приводили к развитию. Только улучшение качества своих продуктов и услуг дает дополнительную прибыль», – закончил свое письмо в Росгидромет пилот одной из российских авиакомпаний.

Андрей Меньшенин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (16)
KED
31 июля 2017 г. 16:41
Да этому перлу росгидромета уже больше месяца. В эфире уже слышал от борта ираэро запрос у Новосибирска погоды в Братске (Иркутск был плох в тот день). На что дисп новосиба ответил что не располагает сводками, ему нужно минут 5 чтобы позвонить в Братск и узнать у сокурсника обстановку. И действительно. Через 5 минут выдаёт в эфир — информация не официальная, ветер дует южный, с юга идёт циклон. Занавес. Мы долго смеялись и думали как эта важная информация от сокурсника им поможет.
Zdobsi
31 июля 2017 г. 16:07
sergeip: вы про спутник слышали? Дак вот есть такая штука в космосе. Там. высоко-высоко в небе-и не одна. Плюс метеорадары евросоюза. Есть у Супостата информация о погоде по всему миру-загрубленная, необработанная, но есть. Речь идет о том, что пора завязывать продавать Фуфломицин по тв и открыть доплеровские радары. Сам сверялся по оперативной картинке. Дождь или фронт грозовой показывает с погрешностью 10 минут. Для чего это надо? Нууу... например крышу у дома перекрываете. Или дом строите. Очень удобно. Дичь когда какое то цифровое правительство и "экономика" тоже цифровая. Потом, можно было бы избежать той же трагедии с детьми в Карелии. Хотя бы может этот аргумент вас убедить?
BrotherRabbit
31 июля 2017 г. 15:33
Zdobsi:
можно спокойно закрывать эту богадельню
а между тем: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина 31 июля.
lion405
31 июля 2017 г. 15:21
Самое любопытное, что многие самолеты во время полета передают метеорологам данные со своих датчиков... Вроде как, совершенно бесплатно. Причем сейчас даже датчики влажности устанавливаются — не самое нужное оборудование для самолетовождения...
Michael9870
31 июля 2017 г. 15:15
Onix: поэтому пассаж в адрес Росгидромета абсолютно не уместен. Тогда врачи, учителя, сантехники, и все др. бюджетники, должны также объявить, что "Вы должны и имеете право зарабатывать деньги за свою работу" . И, самостоятельно, к зарплате, добавлять стоимость своих услуг. Это будет СПРАВЕДЛИВО. Дальше подтянется полиция, военные и т.д.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Благотворительный Фонд World Vita
29.07.2017 12:46

World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы

Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Губернатор Ленобласти пригласил Варламова на кинофестиваль в Выборг
Нетребко опровергла данные о своем заработке
Медведев нашел лекарство для Путина, заболевшего «цифровой экономикой»
Песков уточнил категории сокращаемых сотрудников дипмиссий США
Нетребко и Киркоров - самые высокооплачиваемые музыканты России по версии Forbes
Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне
После возвращения Саакашвили на Украину Киев может начать его экстрадицию
США готовят санкции против Венесуэлы
В РФ построят шесть авианосцев
Честера Беннингтона из Linkin Park похоронили в Калифорнии
Погода в Петербурге: превращаемся в Макондо
Как Росгидромет погоду спрятал
«Можем вбить клин между Америкой и Европой, но на этом - всё»
Портфельный общак Лехи Иркутского
Дмитрий Богатов: Контролировать Интернет можно. Но получится «1984» Оруэлла
Дадим своим винтовкам мужские имена
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
«Написать мемуары в 27 лет – это кощунство»
Перезагрузка санкций
«ИГИЛ не случайно называли «коммунистами ислама»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin

День ВМФ в Петербурге

«Бабушкины очки» как семейные скрепы

Новости компаний
Благотворительный Фонд World Vita
29.07.2017 12:46
World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы
Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24
«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.