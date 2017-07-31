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31.07.2017 12:37

Турция стала лидером у российских туристов летом 2017-го

Ассоциация туроператоров России, опросив крупных игроков рынка, составила рейтинг стран, куда едут отдыхать россияне летом этого года. После годичного перерыва, его снова возглавила Турция.

Как сообщает пресс-служба ассоциации 31 июля, рейтинг составлялся на основе данных о продажах крупных туроператоров, таких как UI Россия, «НТК Интурист», Coral Travel и «Библио Глобус». Практически все они зафиксировали всплеск заинтересованности клиентов к турецким курортам на Анталийском побережье и Кемере. Объем продаж по этому направлению вырос по сравнению с предыдущим годом в несколько раз. При этом позиции лидера для остальных традиционных мест летнего отдыха уже недосягаемы.

На втором месте у большинства туроператоров — юг России — Краснодарский край, Абхазия и Крым. Так, по данным только «Библио Глобуса» в период с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнуло более полумиллиона туристов, что на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Второе место у россиян по итогам опроса делит Греция. Чаще всего клиенты бронируют туры на острова Родос и Крит. На третьем месте Кипр с лидером – курортом Айя-Напа.

В топ-5 также входят Испания и Болгария.

Близко к лидерам этого лета подобрались Черногория(Будва), Тунис и Италия.


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