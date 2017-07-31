Еще
12:47 31.07.2017
Пришлите свою новость!
12:37
Турция стала лидером у российских туристов летом 2017-го
12:31
КИО вновь отдал госконтракт на оценку недвижимости ГУИОН, несмотря на претензии УФАС
12:12
СМИ: Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
12:08
Такси занесло на Витебском: велосипедистку прижало к бетонной стене
12:04
Кредиторы «Здоровых людей» требуют возвата долгов с владельцев фирмы
11:51
Петербургские бизнесмены нашли 2,4 миллиона после ареста мойки и земельного участка
11:48
Портик Руска оказался в центре судебного конфликта
11:42
ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google
11:35
Агент: Сделка по переходу Ригони в "Зенит" завершена
11:31
У помощника машиниста угнали Porsche с петербургской заправки
11:28
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
11:19
Собственник «Банкирского дома» Лыков объявлен в розыск
11:09
Финскую визу сделают за две недели
11:00
Нетребко и Киркоров - самые высокооплачиваемые музыканты России по версии Forbes
10:43
В Петербурге в 2,5 раза выросла заболеваемость гепатитом А
10:37
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой платежной системы
10:32
Макфол пообещал россиянам проблемы с визами
10:14
Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне
10:06
Европейские перевозчики заявляют о нехватке пограничников в аэропортах ЕС
10:00
Роналду даст показания по делу о неуплате налогов
09:53
После возвращения Саакашвили на Украину Киев может начать его экстрадицию
09:45
Плавучий хостел «Короленко» вспыхнул минувшей ночью
09:38
США готовят санкции против Венесуэлы
09:25
Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника
09:18
В России стали больше брать автокредитов
09:10
Четверо заключенных погибли при пожаре в больнице ФСИН во Владивостоке
09:01
Россия «асимметрично» ответит на снос памятников в Польше
08:53
Кухонный пожар на Карпинского привел к гибели пенсионерки
08:45
В аварии на дороге Петербург - Колтуши погибли два человека
08:37
В Красноярске нашли школьницу, неделю прожившую в тайге без еды и воды
08:29
Велосипедиста сбила электричка на Савушкина
08:21
Дорожные работы парализовали внутреннее кольцо КАД
08:13
В РФ построят шесть авианосцев
08:05
На Рузовской тушили пожар в магазине
01:14
Эдита Пьеха вспомнит только хорошее с друзьями
00:35
Посетителей "Галереи" эвакуировали из-за анонимного звонка
30/07
Манчини подтвердил переход Маммана из «Лиона» в «Зенит»
30/07
Честера Беннингтона из Linkin Park похоронили в Калифорнии
30/07
В Петербурге эвакуировали посетителей "Галереи"
30/07
Сборная России — третья в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта
30/07
Слова Порошенко об Айвазовском удивили Минкультуры
30/07
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
30/07
Металлические стеллажи Росреестра убили сосновоборца
30/07
Несколько десятков фанатов «Тосно» задержаны на матче против «Зенита»
30/07
Путин: 755 сотрудников дипмиссии США в России будут сокращены
30/07
«Зенит» обыгрывает «Тосно» после первого тайма
30/07
В ДТП с автобусом в Турции пострадали десятки туристов
30/07
Путин подписал закон о необязательном бесплатном багаже для невозвратных авиабилетов
30/07
Дамы устроили фотосессию на дамбе и попали под колеса
30/07
Президент подписал закон о садоводческих товариществах
30/07
Транспортная полиция проверяет "гуляющий" причал на Кронверкской набережной
30/07
Российские военные вывезут из Арктики около четырех тысяч тонн металлолома
30/07
На Невском проспекте выключились светофоры: «Все ездят как попало»
30/07
В России появится закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах
30/07
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Тосно»
30/07
Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без удостоверения
30/07
США испытали систему ПРО THAAD на Аляске
30/07
Пьяный петербуржец после прогулки оказался в СИЗО
30/07
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
30/07
Шведского мотопилота выручили из беды в Шлиссельбурге
30/07
В Москве объявлено штормовое предупреждение
30/07
Тяга к роскоши выпускников Волгоградской академии МВД заинтересовала вуз
30/07
В Венесуэле убиты кандидат в учредительное собрание и оппозиционный активист
30/07
Неловкий маневр баржи чуть не оставил петербуржцев без Чижика — Пыжика
30/07
МЧС: «Оторванный» причал на Кронверкской набережной не был прикреплен к берегу
30/07
Тридцать кораблей и судов введут в состав ВМФ в 2017 году
30/07
Напавший на туристов в отеле Хургады был сторонником ИГ
30/07
Наркофермеры обосновались в лесах Юго-Восточной Финляндии
30/07
Дуров опроверг сообщения СМИ о переносе части серверов Telegram в Иран
30/07
В Сирии погиб стрингер Russia Today
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
31.07.2017 12:31

КИО вновь отдал госконтракт на оценку недвижимости ГУИОН, несмотря на претензии УФАС

Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «ГУИОН») вновь получило госконтракт на проведение оценки рыночной стоимости и индивидуальной оценки арендной платы в отношении городского недвижимого имущества.

Организатором открытого аукциона, по результатам которого был заключен контракт, выступил комитет имущественных отношений (КИО), сообщили в ГУИОН 31 июля. Документ также предполагает проведение оценки рыночной стоимости частной собственности, планируемой к передаче в собственность Санкт-Петербурга.

Цена контракта – 3,9 млн рублей. Срок действия – до 31 декабря 2017 года. В ГУИОН говорят, что на сегодняшний день в работе уже семь заявок, среди которых различные объекты в Петродворцовом, Адмиралтейском, Петроградском и других районах Петербурга, а также в Ленобласти.

Между тем 20 июля в УФАС по Петербургу уже предъявляли к КИО претензии: управление полагает, что комитет нарушает закон «О конкуренции», вновь и вновь отдавая аналогичные госконтракты ГУИОН. Как сообщили 20 июля в городском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), внимание к заключенному 20 марта 2017 года без торгов госконтракту привлекла организация «Трансперенси Интернешнл-Р». Согласно документу, комитет имущественных отношений определил того, кто будет рассчитывать стоимость принадлежащих городу земельных участков. За 15,5 миллиона рублей делать это вызвалось ГУИОН, других претендентов на расчёт арендной платы не нашлось. Антимонопольщики сочли, что комитет создал для учреждения преимущественные условия. Также в ведомстве отметили и слишком широкие полномочия организации, которая выполняет не положеную по статусу работу. Это, в свою очередь, расходится с целями создания ГУПов, которые прописаны в соответствующем законе.

УФАС потребовал от комитета до 26 августа расторгнуть контракт и лишить ГУИОН компетенции госоргана.

Справка:

Ранее УФАС через суд добилось отмены нормы, которая позволяет без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком. Претензии к закону изначально возникли у петербургской «Трансперенси Интернешнл». Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что городской закон противоречит федеральному и разрешает, к примеру, депутатам заключать договор на транспортное обслуживание без конкурса. Суд постановил закон отменить, но за госзакупки без конкурса вступился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
31.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов

Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.
La Vue
28.07.2017 12:24

Открылся новый видовой ресторан La Vue

Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21

Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %

ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
Материалы рубрики
Новости
Статьи
КИО вновь отдал госконтракт на оценку недвижимости ГУИОН, несмотря на претензии УФАС
Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника
На Невском проспекте выключились светофоры: «Все ездят как попало»
Праздничный салют в честь Дня ВМФ пройдет в 22.00 в Петербурге
Пробка на Московском шоссе растянулась на семь километров
В понедельник в Петербурге ожидаются ливни и грозы
Набережные Петербурга встали в трехкилометровой пробке
Станция "Площадь Восстания" открыта
Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход
Кронштадтский Морской собор закрыли на время приезда Путина
Парад ВМФ - как это было
День ВМФ в Петербурге
Море шаговой доступности
Спираль 1917: «Июльские дни»
Посмотреть на парад ВМФ сверху
Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге
Автомобильный Петербург справился с подготовкой к параду
Как под носом у федерального инспектора незаконно построили «Петров-Водкин»
Куда пойти 28-30 июля: День ВМФ, «Старкон», «Усадьба Jazz», «О, да! Еда!»
«Если бы я хотел поозорничать, начал бы с «Проспекта Просвещения» в час пик»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бабушкины очки» как семейные скрепы

День ВМФ в Петербурге

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Роман Абрамович посетил «Бутылку» в Новой Голландии

Новости компаний
КЕЙ
31.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов
Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.
La Vue
28.07.2017 12:24
Открылся новый видовой ресторан La Vue
Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21
Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27
Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию
Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.