КИО вновь отдал госконтракт на оценку недвижимости ГУИОН, несмотря на претензии УФАС

Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «ГУИОН») вновь получило госконтракт на проведение оценки рыночной стоимости и индивидуальной оценки арендной платы в отношении городского недвижимого имущества.

Организатором открытого аукциона, по результатам которого был заключен контракт, выступил комитет имущественных отношений (КИО), сообщили в ГУИОН 31 июля. Документ также предполагает проведение оценки рыночной стоимости частной собственности, планируемой к передаче в собственность Санкт-Петербурга.

Цена контракта – 3,9 млн рублей. Срок действия – до 31 декабря 2017 года. В ГУИОН говорят, что на сегодняшний день в работе уже семь заявок, среди которых различные объекты в Петродворцовом, Адмиралтейском, Петроградском и других районах Петербурга, а также в Ленобласти.

Между тем 20 июля в УФАС по Петербургу уже предъявляли к КИО претензии: управление полагает, что комитет нарушает закон «О конкуренции», вновь и вновь отдавая аналогичные госконтракты ГУИОН. Как сообщили 20 июля в городском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), внимание к заключенному 20 марта 2017 года без торгов госконтракту привлекла организация «Трансперенси Интернешнл-Р». Согласно документу, комитет имущественных отношений определил того, кто будет рассчитывать стоимость принадлежащих городу земельных участков. За 15,5 миллиона рублей делать это вызвалось ГУИОН, других претендентов на расчёт арендной платы не нашлось. Антимонопольщики сочли, что комитет создал для учреждения преимущественные условия. Также в ведомстве отметили и слишком широкие полномочия организации, которая выполняет не положеную по статусу работу. Это, в свою очередь, расходится с целями создания ГУПов, которые прописаны в соответствующем законе.

УФАС потребовал от комитета до 26 августа расторгнуть контракт и лишить ГУИОН компетенции госоргана.