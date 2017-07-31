СМИ: Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта

На правах свободного агента может покинуть футбольный клуб «Зенит» полузащитник Хави Гарсия. Как 31 июля сообщает ABCSevilla, испанский игрок хочет продолжить карьеру в «Бетисе» и ради этого хочет расторгнуть контракт с петербуржцами.

«Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее, чем за 7 млн евро.

Гарсия выступает за «Зенит» с 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешел из «Манчестер Сити» за 16 миллионов евро.