Кредиторы «Здоровых людей» требуют возвата долгов с владельцев фирмы

Кредиторы аптечной сети «Здоровые люди» требуют привлечь владельцев и экс-руководителей компании «Пента» к субсидиарной ответственности. Истцы требуют от них оплаты долгов фирмы-банкрота.

Как следует из информации, размещенной на портале сведений о банкротстве, соответствующее заявление подал фармдистрибьютор «Катрен».

Поставщик требует ответа по обязательствам должника от Николая Брита, Евгении Ленденской и Виктории Атамановой. Они занимали посты руководителей с 2011-го по 2016 год. Кроме того, Евгении Ленденской принадлежит доля ООО «Лотос», которая, в свою очередь, является собственником компании «Манстера Капитал», совладельца ООО «Здоровые люди».

УК «Пента» (ранее ООО УК «Здоровые люди») была признана банкротом 1 июля 2017 года. В ее отношении было открыто конкурсное производство сроком в шесть месяцев.

В 2015 году из-за проблем с кредиторами аптечная сеть «Здоровые люди», некогда одна из крупнейших в Петербурге, оказалась на грани выживания. К началу ноября 2015 года к структурам «Здоровых людей» были поданы иски на сумму свыше 300 млн рублей.

В 2017 году к трем структурам «Здоровых людей» – ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург пента», ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» и ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург» – были поданы иски о банкротстве. На данный момент сайт сети не активен, большинство торговых точек прекратили работу.