Петербургские бизнесмены нашли 2,4 миллиона после ареста мойки и земельного участка

Приставы смогли добиться от фирмы из Петербурга выплаты долгов новгородской компании-перевозчику. Ждать положенных по договору миллионов пришлось шесть лет.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 31 июля, исполнительный лист на 2,4 миллиона рублей поступил к приставам Петродворцового района летом 2017 года. Новгородская компания-перевозчик выиграла суд по иску к петербургскому ОАО «Автобусный парк», которое с 2011-го не расплатилось по договору о передаче и техобслуживанию автотранспорта. Петербургская автотранспортная фирма приняла выполненные работы без замечаний и претензий, но оплатила лишь частично.

Судебные приставы сначала уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и сроках оплаты задолженности. Но взаимности не дождались. Тогда приставами был вынесен запрет на регистрационные действия с земельным участком и мойкой фирмы-должника. После чего в течение недели необходимые денежные средства бизнесменами были найдены и переведены взыскателю.